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Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχείρησαν την Πέμπτη να γεφυρώσουν τις σημαντικές διαφορές τους σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης και να συμφωνήσουν σε ένα νέο δάνειο 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσουν την Ουκρανία να καλύψει τις οικονομικές και στρατιωτικές της ανάγκες το επόμενο έτος.

Σε μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ορισμένοι ηγέτες ζήτησαν δραστική μείωση των δαπανών, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τις παραδοσιακές πολιτικές που καταναλώνουν μεγάλα μέρη του προϋπολογισμού. Οι περισσότεροι θέλουν επιπλέον κεφάλαια για σημαντικές νέες προτεραιότητες και για να βοηθήσουν την Ουκρανία, η οποία έχει σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρά οικονομικά. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αναλάβουμε περισσότερο χρέος», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε σχόλια που τόνισαν ορισμένες από τις αντιφάσεις. «Ταυτόχρονα, υπάρχει μια σειρά από καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώσουμε με αξιοπιστία».

«Οι προτεραιότητες πρέπει να είναι μια ακμάζουσα οικονομία, η εσωτερική αγορά πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της και χρειαζόμαστε καλύτερη άμυνα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το νέο πακέτο κοινών δαπανών αποτελεί δήλωση των φιλοδοξιών της ΕΕ στον κόσμο. Είναι μικρό σε σύγκριση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και χρηματοδοτείται κυρίως από τα 27 κράτη μέλη με βάση το μέγεθος των οικονομιών τους.

Το σχέδιο 2028-2034 θα μπορούσε να ανέλθει σε ποσοστό μεταξύ 1% και 1,2% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, αλλά φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό ότι οι ηγέτες μπορεί κάλλιστα να μην επιτύχουν να συμφωνήσουν σε αυτό.

Η Γερμανία είναι μία από μια σημαντική ομάδα λεγόμενων καθαρών συνεισφερόντων που καταβάλλουν περισσότερα στον προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν πίσω σε κονδύλια, μαζί με την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Σουηδία, μεταξύ άλλων.

«Ο προϋπολογισμός πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να μειωθεί εάν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν κατά την άφιξή του για τη σύνοδο κορυφής. «Είμαι έτοιμος για αυτόν τον μαραθώνιο, αν τελειώσει σήμερα, αύριο ή κάπου τον Δεκέμβριο».

Υπεράσπιση των γεωργικών επιδοτήσεων και των κονδυλίων για τις υποδομές

Μια μεγάλη ομάδα χωρών, με επικεφαλής τη Γαλλία και την Ιταλία και χαρακτηριζόμενες ως «χώρες υπέρ της συνοχής», υπερασπίζεται σθεναρά τα κεφάλαια που προστατεύουν τους αγρότες και χρηματοδοτούν έργα υποδομών σε σχετικά φτωχές χώρες μέλη, για να τους βοηθήσει να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα της ΕΕ.

Η γεωργία και η πολιτική συνοχής αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού η καθεμία.

«Η συνοχή είναι περίπου το ίδιο επίπεδο ζωής σε διαφορετικές περιοχές», δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις. «Δυστυχώς, δεν έχουμε κανέναν αυτοκινητόδρομο προς την Αυστρία και πρέπει να κατασκευάσουμε τα νοσοκομεία μας».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος προεδρεύει μιας συνόδου κορυφής που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, κάλεσε τους ηγέτες να προσεγγίσουν τη συζήτηση με «ανοιχτό μυαλό, εποικοδομητική προσέγγιση και αίσθημα συμβιβασμού».

Είπε ότι χρειάζεται συμφωνία «μέχρι το τέλος του έτους και για αυτό πρέπει να επιτύχουμε ομοφωνία». Ο Κόστα θέλει να εξασφαλίσει συμφωνία για το μέγεθος του προϋπολογισμού, τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων μεταξύ των προτεραιοτήτων του και τους τρόπους άντλησης χρημάτων από αλλού.

Την περασμένη εβδομάδα, πρότεινε έναν φόρο σε ολόκληρη την ΕΕ στις ψηφιακές υπηρεσίες. Ο φόρος αυτός θα προέρχεται από την διαδικτυακή διαφήμιση και τα χρήματα που θα βγάζουν οι εταιρείες από τα δεδομένα των χρηστών και θα μπορούσε να ανέλθει σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στην περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας οι ηγέτες θα συναντηθούν ξανά στις 18-19 Δεκεμβρίου.

Η διαπραγματευτική τακτική Κόστα και τα δύο στρατόπεδα

Με στόχο να περιορίσει τις αποστάσεις μεταξύ των διαφορετικών διαπραγματευτικών στρατοπέδων, ο Αντόνιο Κόστα επέλεξε να πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με ομάδες κρατών-μελών, αντί να περιοριστεί σε μια ενιαία συζήτηση στην Ολομέλεια.

Γύρω στις 8, το βράδυ της Πέμπτης, ολοκληρώθηκε η συνάντηση των 17 χωρών της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για το νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι ηγέτες της Ιταλίας, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας και της Γαλλίας που εκπροσωπεί την Ισπανία. Οι 17 χώρες της Συνοχής, επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινή διαπραγματευτική γραμμή με δύο βασικές προτεραιότητες: να μην υπάρξουν περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Σημειώνεται ότι ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εκπροσώπησε τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάνσεθ, ο οποίος απουσιάζει από τη Σύνοδο, λόγω των ισπανικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής. Η Γαλλία δεν ανήκει στις χώρες των «Φίλων της Συνοχής».

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αντόνιο Κόστα με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των λεγόμενων «Φειδωλών» χωρών, δηλαδή της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας της Δανίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Στη συνάντηση προστέθηκε και ο πρωθυπουργός του Βελγίου. Οι “φειδωλές” χώρες συγκαταλέγονται στους καθαρούς συνεισφέροντες στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ζητούν μεγαλύτερες περικοπές, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των εθνικών τους προϋπολογισμών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τους ηγέτες έξι χωρών της ΕΕ – της Γαλλίας που εκπροσωπεί και την Ισπανία, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ολλανδίας.

Οι διαβουλεύσεις ανά ομάδες κρατών-μελών, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πραγματοποιούνται σε μια προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβασμών. Οι «27» αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου αργά το βράδυ για να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα.

Το αίνιγμα του προϋπολογισμού της Ουκρανίας και της Ευρώπης

Η Ουκρανία αποτελεί σημαντικό μέρος του παζλ του προϋπολογισμού. Το πακέτο δαπανών προβλέπει ένα κονδύλι 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κυβέρνηση στο Κίεβο σε διάστημα επτά ετών. Οι ηγέτες πρέπει επίσης να αποφασίσουν για το νέο δάνειο και αν το κόστος εξυπηρέτησής του θα πρέπει να αντληθεί από τον προϋπολογισμό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μερτς απείλησε να αναστείλει μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό εάν δεν υπάρξει «συλλογική δέσμευση» προς την Ουκρανία από όλες τις χώρες μέλη, «χωρίς εξαίρεση».

Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντιτίθενται στη χρήση κονδυλίων για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ο Μερτς επανέλαβε την προειδοποίησή του την Πέμπτη και δήλωσε ότι «θα το συζητήσουμε αυτό σε βάθος σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες».

Αλλά ο Μπάμπις επέμεινε ότι «η χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης» και ότι η προτεραιότητα για την Ευρώπη πρέπει να είναι «η ζωή των πολιτών μας».

Πριν από σχεδόν ένα χρόνο, οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν ένα δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών της ουκρανικής κυβέρνησης για δύο χρόνια. Ωστόσο, οι εντεινόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, μαζί με τις διαταραχές στο εμπόριο της Μαύρης Θάλασσας, ασκούν πιέσεις στα οικονομικά της Ουκρανίας.

Η επιτροπή σχεδιάζει και πάλι να συγκεντρώσει χρήματα για τα δάνεια από τις κεφαλαιαγορές, με 20 δισεκατομμύρια ευρώ να προορίζονται για την οικονομία και 25 δισεκατομμύρια ευρώ (27 δισεκατομμύρια δολάρια) για τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι τα σχέδια της ΕΕ να διαθέσει χρήματα για την Ουκρανία στον προϋπολογισμό της θα κάνουν το Κίεβο «λιγότερο διατεθειμένο προς μια ειρηνευτική διαδικασία και πιο αποφασισμένο να συνεχίσει τον πόλεμο».

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