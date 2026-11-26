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Ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων συλληφθέντων στο πλαίσιο της υπόθεσης των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τις σημερινές εξελίξεις και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παραθέτοντας τη θέση του σχετικά με τις κατηγορίες που φέρεται να του αποδίδονται.

Ο εκδότης αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, υπογραμμίζοντας ότι δεν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, δεν παραπλάνησε δημόσιο λειτουργό ή τρίτο πρόσωπο και δεν προκάλεσε, ούτε παρακίνησε άλλους να προκαλέσουν, ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, εκφράζει την έντονη έκπληξή του για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, τίθενται υπό αμφισβήτηση η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση και η αρθρογραφία για ζητήματα δημόσιας πολιτικής.

«Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν», τονίζει χαρακτηριστικά, κλείνοντας την ανακοίνωσή του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιάννη Κουρτάκη

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο, ούτε, φυσικά, κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση, με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και η αρθρογραφία για ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες πολιτικές, είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά.

Επί του παρόντος, αυτά αρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Τέσσερις οι συλλήψεις για την υπόθεση

Οι δηλώσεις του Γιάννη Κουρτάκη έρχονται στον απόηχο των σημερινών εξελίξεων στην υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», καθώς η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων που συνδέονται με τη διαχειρίστρια εταιρεία. Εκτός από τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, έχουν συλληφθεί οι ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος, αλλά και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», Παύλος Ραβάνης.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση της φερόμενης διασπάθισης κοινοτικών πόρων μέσω του προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Η αστυνομική επιχείρηση διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ στην όλη διαδικασία συμμετέχουν και έξι εισαγγελείς Πρωτοδικών. Για την υπόθεση έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε πιθανές παρατυπίες που αφορούν τόσο τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου όσο και τις διαδικασίες ανάθεσής του στην εταιρεία. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κόστος προμήθειας των λεγόμενων «Σπιτιών Ανακύκλωσης», καθώς η δαπάνη ανά εγκατάσταση φέρεται να έφτασε τις 300.000 ευρώ, όταν η αντίστοιχη εμπορική αξία υπολογίζεται σε περίπου 66.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ξεκινήσει από το 2025 να εξετάζει ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Η έρευνα εντατικοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026, όταν πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών αναζητήθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των εγκαταστάσεων, καθώς και συμβάσεις της εταιρείας με επιχειρήσεις επικοινωνίας.

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