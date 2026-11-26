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Στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου περνά το εμβληματικό σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας από την αγαπημένη ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Η «Οικία Κοκοβίκου», στην οδό Τριπόδων 32 στην Πλάκα, ανακηρύχθηκε «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού», σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του πρωταγωνιστή της ταινίας, Γιώργου Κωνσταντίνου.

Το ιστορικό κτήριο, που φιλοξένησε τον κινηματογραφικό έρωτα του Αντωνάκη και της Ελενίτσας, τους οποίους υποδύθηκαν ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού, εντάσσεται πλέον στον κατάλογο των εμβληματικών κινηματογραφικών τοποσήμων της Ευρώπης.

Ανάμεσά τους βρίσκονται η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, που συνδέθηκε με τη «Γλυκιά ζωή» του Φεντερίκο Φελίνι, και ο Μεγάλος Τροχός του Πράτερ στη Βιέννη, που έγινε γνωστός μέσα από την ταινία «Ο τρίτος άνθρωπος» του Κάρολ Ριντ.

Η ιστορική κατοικία, η οποία στο κινηματογραφικό σενάριο του Γιώργου Τζαβέλλα προοριζόταν για κατεδάφιση, ενώ δεκαετίες αργότερα είχε ενταχθεί στον σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ για πώληση, διασώθηκε χάρη και στην απόφαση της Μελίνας Μερκούρη να την κηρύξει διατηρητέα. Σήμερα, δρομολογείται η αποκατάσταση και η αξιοποίησή της ως χώρου αφιερωμένου στον ελληνικό κινηματογράφο.

Το δεύτερο ελληνικό κινηματογραφικό τοπόσημο με ευρωπαϊκή διάκριση

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Φρανς Ορσέν (France Orsenne), αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας των χώρων που έχουν συνδεθεί με την κινηματογραφική δημιουργία και έχουν χαραχθεί στη συλλογική μνήμη.

Όπως επισήμανε, η Ακαδημία έχει αναγνωρίσει περισσότερα από 70 εμβληματικά κινηματογραφικά τοπόσημα στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων τα σκαλοπάτια της Οδησσού από το «Θωρηκτό Ποτέμκιν», το βιβλιοπωλείο της ταινίας «Notting Hill» και το καφέ της Μονμάρτρης που έγινε γνωστό μέσα από την «Αμελί».

Η «Οικία Κοκοβίκου» αποτελεί το δεύτερο ελληνικό τοπόσημο που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση, μετά τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης το 2022.

Η κ. Ορσέν υπογράμμισε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία της παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας και τη σύνδεσή της με την ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα, ενώ εξέφρασε τη συγκίνησή της για την παρουσία του Γιώργου Κωνσταντίνου στην τελετή. Παράλληλα, μετέφερε τις ευχαριστίες της προέδρου της Ακαδημίας, Ζυλιέτ Μπινός.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, χαρακτήρισε την κατοικία εμβληματικό τοπόσημο της συλλογικής μνήμης, τονίζοντας ότι η αναγνώρισή της τοποθετεί ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας στον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χάρτη.

Συγκινημένος ο Γιώργος Κωνσταντίνου – Τι είπε για την απουσία της Μάρως Κοντού

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε τη χαρά και την τιμή του για την αναγνώριση του ιστορικού κτηρίου, ευχαριστώντας την υπουργό Πολιτισμού για την πρωτοβουλία μετατροπής του σε χώρο καλλιτεχνικής δημιουργίας και συνάντησης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απουσία της συμπρωταγωνίστριάς του, Μάρως Κοντού, την οποία χαρακτήρισε «το άλλο του μισό», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το πνεύμα της βρίσκεται στον χώρο.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ανάδειξης μνημείων που συνδέονται με την τέχνη, αναφερόμενος στην προσφορά των Ελλήνων καλλιτεχνών και στην πολιτιστική παρακαταθήκη που αφήνουν στις επόμενες γενιές.

«Πάντα με τη βοήθεια βέβαια ανθρώπων που κυβερνούν, να είμαστε πάντα σε έπαρση και να αφήνουμε μια περιουσία πίσω μας, μια διαθήκη, όπως είναι αυτό εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση, ενώ ερωτηθείς για τις αναμνήσεις του από τα γυρίσματα, απάντησε: «Είναι τόσες οι ταινίες που έχω γυρίσει και σε τόσους χώρους, που θα έπρεπε να μιλώ συνέχεια για αυτούς!».

Λίνα Μενδώνη: Νέα ζωή για ένα ιστορικό κτήριο

Στη διαχρονική αξία της ταινίας του 1965 αναφέρθηκε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, επισημαίνοντας ότι, πέρα από το χιούμορ και τις χαρακτηριστικές ατάκες της, αποτύπωσε τη σύγκρουση δύο διαφορετικών εποχών της ελληνικής κοινωνίας: του παραδοσιακού πατριαρχικού προτύπου και της γυναικείας χειραφέτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εμβληματική φράση της Ελενίτσας «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου», η οποία απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό για τις γυναίκες της δεκαετίας του 1960.

Η υπουργός χαρακτήρισε τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο πολύτιμο αρχείο της κοινωνικής ζωής, καθώς μέσα από τις ταινίες του διασώζονται αυθεντικές εικόνες της παλιάς Αθήνας, με τα νεοκλασικά κτήρια, τις αυλές και τις γειτονιές της.

«Ένα ιστορικό κτήριο που συνδέθηκε και με την κινηματογραφική μνήμη αποκτά σύντομα νέα ζωή ως χώρος προβολής των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, ως χώρος συνάντησης των Αθηναίων με την ιστορία και την τέχνη τους», τόνισε η κ. Μενδώνη.

Η ιστορική και αρχαιολογική αξία της κατοικίας

Πέρα από την κινηματογραφική της ταυτότητα, η «Οικία Κοκοβίκου» αποτελεί σημαντικό δείγμα αστικής αθηναϊκής κατοικίας της πρώιμης οθωνικής περιόδου, καθώς χρονολογείται στα έτη 1836-1837.

Στον αύλειο χώρο της διατηρούνται σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα, μεταξύ των οποίων τμήμα της αρχαίας οδού των Τριπόδων, κλίμακα του 4ου αιώνα π.Χ., αρχαία υδραυλικά έργα και κατάλοιπα της βυζαντινής περιόδου.

Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η αποκατάσταση του κτηρίου και η μετατροπή του σε χώρο προβολής ελληνικών ταινιών, υπό τη διαχείριση του ΕΚΚΟΜΕΔ. Το σχετικό έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα.

Η αξιοποίηση της κατοικίας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτιστική φυσιογνωμία της Πλάκας, μιας περιοχής που έχει συνδεθεί στενά με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και των γραμμάτων.

Ακριβώς απέναντι βρίσκεται η παραδοσιακή κατοικία όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα της ταινίας «Διπλοπενιές», με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ στην ίδια γειτονιά βρίσκονται σημεία που συνδέονται με τον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη και τον ηθοποιό Ορέστη Μακρή.

Στην Αθήνα τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου του 2027

Η ανακήρυξη της «Οικίας Κοκοβίκου» συνδέεται και με την επικείμενη διοργάνωση των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, η τελετή απονομής των οποίων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027.

Η υπουργός Πολιτισμού συνέδεσε τη διάκριση με τη στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την αναγνώριση του ιστορικού κτηρίου, είχε προγραμματιστεί και ειδική προβολή της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» στο Ινστιτούτο Γκαίτε.

Περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα παραμένει σημείο αναφοράς του ελληνικού κινηματογράφου, αποτυπώνοντας μια Αθήνα που αλλάζει, τόσο αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά όσο και κοινωνικά.

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