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Τα… δόντια του θα δείξει ο χειμώνας με μια δυναμική είσοδο τις τελευταίες ημέρες του Νοέμβρη, καθώς ο καιρός θα αγριέψει, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και στο βάθος χιόνια.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αναμένεται σοβαρή επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα τοπικά ύψη υετού και θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
«Αρχικά, το επίκεντρο της κακοκαιρίας εντοπίζεται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη Δευτέρα προς την Κρήτη.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδοχική επιβάρυνση των εδαφών και η αυξημένη υδρολογική απόκριση στις λεκάνες του Αώου, του Αξιού, του Καλαμά και του Λούρου» επισημαίνει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ σε ανάρτησή του.
Αναλυτικός χάρτης με τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν ανά ημέρα, ειδικές εκτιμήσεις για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη συγκριτική αξιολόγηση των τριών αριθμητικών μοντέλων ICON-EU, ECMWF και GFS.
Τριήμερο κακοκαιρίας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται από την Παρασκευή (27/11), σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε σήμερα, Πέμπτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά της χώρας και θα επεκταθούν σταδιακά σε περισσότερες περιοχές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ την Κυριακή οι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.
Πιο συγκεκριμένα,
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.
β. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.
Με τα τελευταία στοιχεία:
Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr)του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας απόκινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
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