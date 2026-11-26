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Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η σημερινη συνεδρίαση ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με την κατάθεση της Μιρέλας Αγγέλοβα, μητέρα του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών.
Η κα Αγγέλοβα τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν πιστεύει ότι τα έλαια σιλικόνης ήταν η αιτία για την πυρόσφαιρα και τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών και πως ακόμα περιμένει απαντήσεις για τον θάνατο του γιου της καθώς η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει μόνο “απανθράκωση”.
«Είναι καλό όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτό τον κόσμο, να φύγουμε με πιο ελαφριά ψυχή. Πώς το κάνουμε αυτό; Με μια καλή πράξη υπερασπίζοντας την αλήθεια. Ευχαριστώ το παιδάκι μου που ήμουν μητέρα του και όλους εσάς που με ακούσατε» είπε ολοκληρώνοντας την κατάθεση της η κα Αγγέλοβα και στη συνέχεια δέχτηκε ερωτήσεις από τη συνήγορο της Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Είχε κανείς σας ακούσει ότι τα τρένα ήταν επικίνδυνα;» ρώτησε μεταξύ άλλων η κα Κωνσταντοπούλου με την κα Αγγέλοβα να απαντά: «Ακριβώς το αντίθετο. Μας διαβεβαίωναν ότι μπαίναμε σε ένα ασφαλές μέσο».
Η κα Αγγελοβα διευκρίνισε πως δεν έχει κάνει αγωγή στα αστικά δικαστήρια και ολοκλήρωσε με την φράση: «Εμάς μας ενδιαφέρει να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Δεν περίμενα να δολοφονηθεί το παιδί μου για να ζητάω χρήματα. Εγώ θέλω δικαιοσύνη».
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