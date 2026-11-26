Takeaways by to pontiki AI Δύο ανεξάρτητες εγκληματικές οργανώσεις που εξέδιδαν εικονικές αποδείξεις διαμονής για ένστολους και δημόσιους υπαλλήλους εξαρθρώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο άνω των 12,67 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αρχές συνέλαβαν 21 άτομα, ανάμεσα στους οποίους αστυνομικούς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 1.309 ακόμα άτομα που φέρονται να έκαναν χρήση των πλαστών παραστατικών για παράνομες αποζημιώσεις.

Τα κυκλώματα εξέδιδαν ψευδή παραστατικά για υπηρεσιακές μετακινήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, χρησιμοποιώντας συχνά ακίνητα-φαντάσματα ή καταλύματα που διαχειρίζονταν τα ίδια τα μέλη των οργανώσεων.

Οι 17 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, όπως απάτη κατά του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων, ενώ τέσσερις στρατιωτικοί παραπέμφθηκαν στο Στρατοδικείο για πλημμελήματα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη δικαστική οδό παίρνει πλέον η υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής ενστόλων, μέσα από την οποία δύο ανεξάρτητες εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να εξαπατούσαν επί σειρά ετών το Δημόσιο, αποκομίζοντας εκατομμύρια ευρώ, καθώς η σχετική δικογραφία βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή.

Συνολικά συνελήφθησαν 21 άτομα σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, ανάμεσά τους αστυνομικοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και λιμενικοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.309 ταυτοποιημένοι ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι που φέρονται να έκαναν χρήση των εικονικών παραστατικών.

Η ζημία για τα κρατικά ταμεία υπολογίζεται σε περισσότερα από 12,67 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μυστική έρευνα διάρκειας ενάμιση έτους από τους «Αδιάφθορους» της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε το 2025, μετά από δύο καταγγελίες. Οι δύο οργανώσεις φέρονται να είχαν αναπτύξει τη δράση τους από το 2019, εκδίδοντας πλαστά παραστατικά για διαμονές που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Από τους 21 συλληφθέντες, οι 17 αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Για τέσσερις ακόμη, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί, η υπόθεση διαχωρίστηκε και παραπέμφθηκαν στο Στρατοδικείο για πλημμελήματα. Οι κατηγορούμενοι που παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Πώς είχαν στήσει τη φάμπρικα με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής – Ποια ήταν η «ταρίφα»

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, τα δύο κυκλώματα δρούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και παρείχαν σε ένστολους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις εικονικής διαμονής. Οι αποδείξεις χρησιμοποιούνταν για την είσπραξη αποζημιώσεων από το Δημόσιο για διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός έδρας, οι οποίες είτε δεν πραγματοποιούνταν είτε δηλώνονταν σε διαφορετικά καταλύματα από εκείνα στα οποία πράγματι διέμεναν οι δικαιούχοι.

Τα μέλη των οργανώσεων φέρονται να εξέδιδαν παραστατικά στα οποία αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησης. Η αμοιβή για την έκδοση των εικονικών αποδείξεων έφτανε ακόμη και τα 300 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η «ταρίφα» για κάθε παραστατικό ανερχόταν στα 150 ευρώ.

Οι ένστολοι είτε δεν διέμεναν ποτέ στα ξενοδοχεία που δήλωναν είτε εμφάνιζαν διαμονή σε ακίνητα-«φαντάσματα» ή σε κατοικίες που διαχειρίζονταν μέλη των κυκλωμάτων. Η έρευνα αποκάλυψε περισσότερες από 1.173 μισθώσεις κατοικιών, ορισμένες από τις οποίες ήταν ακατάλληλες ή δεν διέθεταν καν βασικές παροχές, όπως ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Τα κυκλώματα φέρονται να προτιμούσαν την έκδοση αποδείξεων αξίας έως 500 ευρώ, ώστε να μην είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση τραπεζικής συναλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο διευκολυνόταν η διακίνηση των εικονικών παραστατικών και η είσπραξη των αποζημιώσεων από το Δημόσιο.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν αναπτύξει δραστηριότητα και στο εξωτερικό, με γραφείο στην Ιταλία, μέσω του οποίου εξυπηρετούνταν ένστολοι που ταξίδευαν εκεί για υπηρεσιακούς λόγους και χρειάζονταν αποδείξεις για διανυκτερεύσεις που δεν είχαν πραγματοποιηθεί.

Ο ρόλος αστυνομικών και λογιστών στο κύκλωμα

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται να είχαν πρώην αστυνομικός και λογίστριες, μέσω των οποίων οργανωνόταν η έκδοση και η διακίνηση των εικονικών παραστατικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη οργάνωση φερόμενος ως αρχηγός ήταν πρώην αστυνομικός των ΜΑΤ και πρώην συνδικαλιστής από τα Ιωάννινα, ο οποίος υπηρετούσε με απόσπαση στην Αθήνα. Στο πλευρό του φέρεται να βρισκόταν λογίστρια που διατηρούσε γραφείο στην Ηλιούπολη, μέσω του οποίου εκδίδονταν τα εικονικά τιμολόγια και οι αποδείξεις.

Ένας ακόμη άνδρας είχε αναλάβει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την αυτοπρόσωπη παράδοση των πλαστών παραστατικών στους ενδιαφερόμενους. Οι παραδόσεις γίνονταν ακόμη και έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αλλά και έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Στη δεύτερη οργάνωση, με δράση κυρίως στα Ιωάννινα και την Αθήνα, αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ο πρώην συνδικαλιστής, ενώ υπαρχηγός ήταν η εν διαστάσει σύζυγός του, γνωστή με το όνομα «Μαρκέλλα». Η ίδια φέρεται να διατηρούσε λογιστικό γραφείο μέσω του οποίου εκδίδονταν τα εικονικά παραστατικά, με την αμοιβή να ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά τιμολόγιο.

Στη Μυτιλήνη συνελήφθη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόσωπο που φέρεται να ήταν το «δεξί χέρι» της λογίστριας. Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δίκτυο και στην Ιταλία, με πελατολόγιο που περιλάμβανε αρκετούς λιμενικούς οι οποίοι ταξίδευαν εκεί για υπηρεσιακούς λόγους.

Τι κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ : Οι διάλογοι της «Μαρκέλλας» με τη μητέρα της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. και στις οποίες η «Μαρκέλλα» εμφανίζεται να συζητά με τη μητέρα της για τις πληρωμές, τις οικονομικές εκκρεμότητες, τις τραπεζικές αναλήψεις, αλλά και τον ανταγωνισμό με άλλη ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση εικονικών αποδείξεων.

Σε μία από τις συνομιλίες, η λογίστρια εμφανίζεται να εκφράζει την ανησυχία της για τις εξελίξεις, ενώ αναφέρεται και στην ανάγκη να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες εργασίες έως το τέλος Δεκεμβρίου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι πληρωμές προς το Δημόσιο γίνονται κανονικά.

– Μαρκέλλα: Ναι ρε μαμά, αυτή μπορεί να θέλει να πάει φυλακή, εγώ δεν θέλω. Ο Π. είναι κάθετος. Εγώ δεν θέλω να κάνω αρπαχτή. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα τελειώσουν αυτά τα έργα, μου λέει. Και γι’ αυτό μου είπε αυτό που μου είπε. Προσεκτικά και όμορφα και ωραία, γιατί να μην έχουμε εκπλήξεις. Και να ξέρεις είμαστε πολύ τυπικοί με τις πληρωμές στο Δημόσιο.

– Μητέρα Μαρκέλλας: Πρέπει να κάνεις υπομονή.

– Μαρκέλλα: Πρέπει να κάνω υπομονή μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Αυτό μου είπε ο Π. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ρε, είσαι χαζή; Τι είμαι; Χθεσινός είναι ο Π;

Σε άλλη συνομιλία, η «Μαρκέλλα» αναφέρεται στην οικονομική δυνατότητα της ανταγωνιστικής ομάδας, υποστηρίζοντας ότι διέθετε μετρητά, σε αντίθεση με την ίδια:

– Μαρκέλλα: «Μαμά, έχουνε μαύρα. Εγώ δεν έχω, θα πάω φυλακή».

Από τις συνομιλίες προκύπτει, σύμφωνα με την έρευνα, και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων για τον έλεγχο της αγοράς των εικονικών αποδείξεων, με επίκεντρο τη νότια Κρήτη. Μητέρα και κόρη συζητούν για τη μείωση των τιμών, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες και να εκτοπίσουν την ανταγωνιστική ομάδα του «Γιώργου».

– Μαρκέλλα: «Μαμά, να σου πω, στην Κρήτη θέλω να κατεβάσεις την τιμή, να έχουμε 10 ευρώ διαφορά από τον Γιώργο. Πόση διαφορά έχουμε;»

– Μητέρα Μαρκέλλας: «Την έχω κατεβάσει 150, όσο δίνει αυτός…».

– Μαρκέλλα: «Εντάξει, γιατί τώρα θα κοπεί, θα μπαίνουν όλα τράπεζα, δεν θα μπορεί να δουλέψει αυτός. Μόνο έτσι θα σωθούμε».

– Μαρκέλλα: «Ρίξε, πες 140, πέσε λίγο πιο κάτω από τον Γιώργο».

– Μαρκέλλα: «Θα δώσεις πέντε. Γαύδο και Αγία Γαλήνη θα δώσεις πέντε. Εντάξει;».

Οι συνομιλίες αυτές αποτυπώνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διαχειρίζονταν τις τιμές των εικονικών παραστατικών, αλλά και την προσπάθειά τους να διατηρήσουν την πελατεία τους.

Τα ευρήματα στους λογαριασμούς των εμπλεκομένων

Κατά τις έρευνες των Αρχών εντοπίστηκαν περισσότερα από 418.000 ευρώ σε μετρητά, τα περισσότερα από τα οποία φέρεται να ήταν κρυμμένα σε κατοικία συλληφθείσας. Παράλληλα, βρέθηκαν κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Επιπλέον, τέσσερις τραπεζικοί λογαριασμοί που αποδίδονται σε αρχηγικά μέλη των οργανώσεων εμφάνιζαν συνολικά υπόλοιπα άνω των 2,4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα αφορά συνολικά 1.309 ταυτοποιημένους ένστολους και λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τα εικονικά παραστατικά για να εισπράξουν αποζημιώσεις από το Δημόσιο. Στο πλαίσιο της διερεύνησης έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος και 17 δημόσιοι λειτουργοί.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για τη συστηματική χρήση των εικονικών παραστατικών, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές εύρος της απάτης και ο βαθμός εμπλοκής κάθε προσώπου.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να διευρυνθεί περαιτέρω ο κύκλος των ελεγχόμενων προσώπων, καθώς η αξιολόγηση του υλικού που έχει κατασχεθεί ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες αποκαλύψεις.

Διαβάστε επίσης:

Αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη: Πάνω από 240 αφίξεις σε λίγες ώρες

Στον Άρειο Πάγο η Κεφαλογιάννη κατά της συνεπιμέλειας με τον Μάτσα

Σπιτάκια ανακύκλωσης: Τρεις συλλήψεις μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας











