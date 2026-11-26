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Παρέμβαση για το θρίλερ που εξελίσσεται στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να ρίξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον σκουπιδοτενεκέ της ευρωπαϊκής ιστορίας» έγραψε ο πρωθυπουργός στο Χ.

If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026

Ο πρωθυπουργός εκδηλώνει ανοικτά την αντίθεσή του απέναντι στο «μπλοκ» των χωρών που επιμένουν σε περαιτέρω περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2027-2030, επιμένοντας στη θέση του για μία διαφορετική προσέγγιση, με βάση την ανάπτυξη και την προσήλωση στο κοινωνικό κράτος.

Η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε νέες περικοπές στα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

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