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Το Ισραήλ έχει θεσμοθετήσει στην πράξη τη χρήση βασανιστηρίων με στόχο την απόσπαση ομολογιών από Παλαιστίνιους κρατουμένους, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να καταγράφει περιστατικά κακοποίησης σε επίσημα έγγραφα ή να παρέχει εκ των προτέρων έγκριση για την εφαρμογή «ειδικών μέτρων» κατά τη διάρκεια ανακρίσεων. Αυτό προκύπτει από έκθεση της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ (PCATI).

Η επικίνδυνη αυτή πρακτική ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες δικαστικές πλάνες, την ώρα που το Ισραήλ προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου, ρατσιστικού νόμου περί θανατικής ποινής, ο οποίος στοχεύει τους Παλαιστινίους, επισημαίνει η έκθεση.

Η PCATI εξέτασε 42 υποθέσεις, στις οποίες Παλαιστίνιοι είχαν υποβάλει καταγγελίες για χρήση βασανιστηρίων από ανακριτές της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, Shin Bet, κατά την τελευταία δεκαετία.

Περισσότεροι από τους τρεις στους τέσσερις καταγγέλλοντες δήλωσαν ότι ομολόγησαν έπειτα από βασανιστήρια ή άλλες παράνομες μεθόδους, ενώ ένας στους δέκα έδωσε, υπό καθεστώς βασανισμού, ενοχοποιητικές καταθέσεις σε βάρος άλλων ανθρώπων.

«Όταν πρόκειται για Παλαιστίνιους κρατουμένους, το ισραηλινό νομικό σύστημα εγκρίνει επίσημα τα βασανιστήρια ως εργαλείο απόσπασης ομολογιών, ανεξάρτητα από το εάν το περιεχόμενο αυτών των ομολογιών είναι αληθές», δήλωσε η Σάρι Μπάσι, εκτελεστική διευθύντρια της PCATI.

«Τα βασανιστήρια ως μέσο ανάκρισης είναι ιδιαίτερα ειδεχθή, ιδίως υπό το φως των πρωτοβουλιών για την επιβολή της θανατικής ποινής στο Ισραήλ για πρώτη φορά από το 1962».

Εδώ και χρόνια, σε εκατοντάδες μαρτυρίες τους, Παλαιστίνιοι κρατούμενοι περιγράφουν με συνέπεια ανακρίσεις που περιλαμβάνουν ακραία στέρηση ύπνου, σωματική βία, όπως χαστούκια και κλωτσιές, απειλές, σεξουαλική βία και εξαναγκασμό σε επώδυνες στάσεις ακινησίας.

Μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις πρακτικές κακοποίησης αποτυπώνονται και στα επίσημα αρχεία της Shin Bet, της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας.

Η PCATI περιγράφει την περίπτωση ενός Παλαιστίνιου δικηγόρου, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2019 και υποβλήθηκε σε ακραία στέρηση ύπνου.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανάκρισης που διήρκεσε 27,5 ημέρες, δηλαδή 660 ώρες, ανακρίθηκε για περισσότερες από 552 ώρες, κατά μέσο όρο 20 ώρες την ημέρα. Μία από τις ανακριτικές συνεδρίες διήρκεσε σχεδόν 48 συνεχόμενες ώρες.

Ορισμένες από τις υπόλοιπες 108 ώρες διατέθηκαν για τις μετακινήσεις του και την παρουσία του σε ακροάσεις σχετικά με την κράτησή του.

Σε απόφαση του 1999, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ είχε απαγορεύσει ρητά τη σκόπιμη στέρηση ύπνου ως μέθοδο ανάκρισης. Παρά την απαγόρευση, ο συγκεκριμένος δικηγόρος καταδικάστηκε για συμμετοχή σε ένοπλες επιθέσεις, με βάση πληροφορίες που αποσπάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο κρατικός επιθεωρητής που είναι αρμόδιος για τις καταγγελίες σχετικά με τις ανακρίσεις της Shin Bet (Mavtan) έκρινε ότι οι ανακρίσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αναφέρει η PCATI.

Περισσότερες από 1.680 καταγγελίες για βασανιστήρια υποβλήθηκαν μεταξύ 2001 και 2024 στον Mavtan. Καμία δεν οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης.

Άλλες περιπτώσεις καταγράφονται έμμεσα σε ισραηλινά δικαστικά έγγραφα, αν και οι δικαστές σπάνια αποδέχονται μαρτυρίες σχετικά με βασανιστήρια Παλαιστινίων, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Σε μία από τις υποθέσεις, οι εισαγγελικές αρχές χρησιμοποίησαν ως αποδεικτικό στοιχείο την ψευδή ομολογία ενός κρατουμένου, η οποία είχε αποσπαστεί μέσω βασανιστηρίων. Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος όταν ο δικηγόρος του παρουσίασε αποδείξεις ότι δεν βρισκόταν καν στο σημείο όπου είχε διαπραχθεί το έγκλημα.

Η στέρηση ύπνου ήταν η συχνότερα καταγγελλόμενη μορφή βασανιστηρίων στις υποθέσεις που εξέτασε η PCATI. Ωστόσο, σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις αναφέρθηκε επίσης η χρήση εξαναγκαστικών στάσεων και άλλων μορφών σωματικής βίας.

Το Ισραήλ έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων, ωστόσο, σύμφωνα με την PCATI, το νομικό του σύστημα έχει ουσιαστικά θεσμοθετήσει τη χρήση βίας και κακοποίησης όταν αυτή κρίνεται «αναγκαία» για την απόσπαση πληροφοριών που θα μπορούσαν να σώσουν ζωές.

Στις λεγόμενες «ανακρίσεις αναγκαιότητας» ή «στρατιωτικές ανακρίσεις», στελέχη της Shin Bet βασανίζουν κρατουμένους αφού προηγηθεί διαβούλευση με τους ανωτέρους τους και ακολουθηθεί εσωτερική διαδικασία καταγραφής των αποφάσεων και των ενεργειών τους, αναφέρει η έκθεση.

«Μια υποτιθέμενη στενή εξαίρεση διογκώθηκε και εξελίχθηκε σε ένα εκτεταμένο σύστημα νομικών και διοικητικών εξαιρέσεων, το οποίο ουσιαστικά κατάπιε τον ίδιο τον κανόνα, επιτρέποντας τη χρήση βίας ενώ διατηρούνταν η επίφαση της απαγόρευσής της», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δημόσια στοιχεία για την έκταση των λεγόμενων “ανακρίσεων αναγκαιότητας” στο εσωτερικό της Shin Bet, επισημαίνει η PCATI.

Η πρακτική αυτή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς το Ισραήλ κινείται προς την κατάργηση ενός ντε φάκτο μορατόριουμ στη θανατική ποινή, το οποίο ίσχυε από το 1962, όταν εκτελέστηκε ο ναζί εγκληματίας πολέμου Άντολφ Άιχμαν.

«Η θανατική ποινή είναι πάντοτε λανθασμένη, επειδή είναι σκληρή, μη αναστρέψιμη και αναιρεί το δικαίωμα στη ζωή. Κανείς δεν πρέπει να εκτελείται, ιδιαίτερα όχι μέσα σε ένα σύστημα που έχει μολυνθεί από τη συστηματική βία», δήλωσε η Μπάσι.

Τον Μάρτιο, η Κνεσέτ ενέκρινε έναν ρατσιστικό νόμο που επιτρέπει την εκτέλεση Παλαιστινίων οι οποίοι καταδικάζονται για τρομοκρατικές ενέργειες με θανατηφόρα αποτελέσματα, χωρίς να προβλέπει αντίστοιχη μεταχείριση για Εβραίους Ισραηλινούς που διαπράττουν παρόμοια εγκλήματα.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου οι Παλαιστίνιοι δικάζονται σε στρατιωτικά δικαστήρια, η θανατική ποινή αποτελεί πλέον την προεπιλεγμένη τιμωρία για κατηγορουμένους που κρίνονται ένοχοι για θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η νομοθεσία προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις, μεταξύ άλλων από τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η εφαρμογή της θα συνιστούσε έγκλημα πολέμου.

Ένας ξεχωριστός νόμος εξουσιοδοτεί ειδικό δικαστήριο να επιβάλλει θανατικές ποινές σε υποθέσεις που σχετίζονται με τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ακόμη και στις σπάνιες περιπτώσεις όπου τα δικαστήρια αποκλείουν ομολογίες που έχουν αποσπαστεί μέσω βασανιστηρίων, η ισραηλινή νομολογία επιτρέπει στις εισαγγελικές αρχές να χρησιμοποιούν πληροφορίες που προκύπτουν από αυτές τις ομολογίες ως αποδεικτικά στοιχεία για την εξασφάλιση καταδικαστικών αποφάσεων.

Η PCATI αναφέρει ότι, μετά τον Οκτώβριο του 2023, οι συνθήκες κράτησης επιδεινώθηκαν σημαντικά, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέγραψαν ραγδαία αύξηση της βίας από Ισραηλινούς δεσμοφύλακες και στρατιώτες.

Στα περιστατικά που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται ξυλοδαρμοί, επιθέσεις με σκύλους, ηλεκτροσόκ, απειλές και βιασμοί.

Τουλάχιστον 103 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους υπό ισραηλινή κράτηση από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τις 10 νεκροψίες που εξέτασαν οι Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ισραήλ, οι πέντε έδειξαν ενδείξεις σωματικής κακοποίησης και οι έξι στοιχεία ιατρικής παραμέλησης.

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών δήλωσε ότι «όλοι οι κρατούμενοι κρατούνται σύμφωνα με τον νόμο».

Η Shin Bet και το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

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