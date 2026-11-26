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Ένα σπάνιο πορσελάνινο μπολ σε σχήμα γυναικείου στήθους, το οποίο είχε κατασκευαστεί κατά παραγγελία για την τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, τη Μαρία Αντουανέτα, στα τέλη του 18ου αιώνα, πωλήθηκε σήμερα έναντι 2,9 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Drouot.

Το ποσό αυτό αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για αντικείμενο από πορσελάνη των Σεβρών που πωλείται σε δημοπρασία, διευκρίνισε ο οίκος Drouot, ο οποίος δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του αγοραστή.

Une jatte-téton, pièce rare de #porcelaine de #Sèvres en forme de sein qui avait été commandée pour Marie-Antoinette à la fin du XVIIIe siècle, a été vendue 2,9 millions d’euros aux #enchères jeudi à Paris, a annoncé l’hôtel @Drouot https://t.co/qFhfJFPpaV https://t.co/yFyYVVerAp — Jean-François Guyot (@JFGuyot) November 26, 2026

Το πορσελάνινο μπολ ανακαλύφθηκε τυχαία σε απογραφή της γκαλερί Meyer, αφού παρέμενε εξαφανισμένο επί δύο αιώνες. Αυτό το μπολ σε σχήμα γυναικείου στήθους είχε παραγγελθεί από τον Λουδοβίκο ΙΣτ΄ για το γαλακτοκομείο της Μαρίας Αντουανέτας στο Ραμπουγιέ, κοντά στο Παρίσι.

Οι διοργανωτές της δημοπρασίας γνωστοποίησαν πως θα δωρίσουν μέρος των εσόδων στον σύλλογο «Ruban Rose» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

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