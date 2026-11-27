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Τίτλος ταινίας: «Ένας γιος»

Σύνοψη: Ένα οκτάχρονο αγοράκι ιδιαίτερης ευφυΐας δείχνει να διαφέρει από τους συνομηλίκους του, κάτι που προκαλεί την αντίδραση του πατέρα του. Δέχεται, όμως, τη βοήθεια της ψυχολόγου του σχολείου, η οποία αναλαμβάνει να στήσει μια γέφυρα ανάμεσα στον γονιό και στον γιο.

Σκηνοθεσία: Νάτσο Λα Κάζα

Παίζουν: Χαβιέ Αγκουάγιο, Μακαρένα Γκαρσία, Ίαν Κορτιγιάσα

Η εξάπλωση της έννοιας του «διαφορετικού» και της ανάγκης να κατανοηθεί δίνει την ευκαιρία στον Ισπανό Νάτσο Λα Κάζα να σκηνοθετήσει μια ιστορία δύσκολης επικοινωνίας πατέρα-γιου. Η δυσκολία έγκειται στα σημεία ιδιομορφίας τα οποία παρουσιάζει ο ευφυέστατος οκτάχρονος γιος, κάτι που ανησυχεί τον γονιό, αφού θεωρεί αυτήν την αποκλίνουσα για την ηλικία του συμπεριφορά ένδειξη μειωμένου ανδρισμού. Η μητέρα απούσα (στην πραγματικότητα θύμα αεροπορικού δυστυχήματος), ο πατέρας μοναδικός κηδεμόνας και μια ψυχολόγος αναλαμβάνει να στήσει τη γέφυρα μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών της αφήγησης.

Το μικρό αγοράκι και η κινηματογραφική ερμηνεία του αποτελούν τον ισχυρότερο πόλο έλξης για την παρακολούθηση του φιλμ, αφού ο Χαβιέ Αγκουάγιο όχι απλώς ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου, αλλά κτίζει έναν κόσμο παραμυθένιο, γεμάτο συναίσθημα, προβάλλοντας μια διαφορετική, ιδιαίτερη συμπεριφορά. Παίζει μόνον με τη μικρή του φίλη, αραβικής καταγωγής, τη Νάθια, κι έχει για οδηγό του τη φιγούρα της Μαίρη Πόππινς.

Ο μικρός έχει δίπλα του έναν σχεδόν εκβιαστικό στις ανδροπρεπείς απαιτήσεις του πατέρα και μια γυναίκα-ψυχολόγο, τη Μαρία, υποκατάστατο της μητέρας. Αυτή αναλαμβάνει, μέσα από τις παιδικές ζωγραφιές, να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του παιδιού, να δώσει στον πατέρα τη δυνατότητα της κατανόησης του γιου του και να ξαναχρωματίσει τη σχέση τους και την ξεθωριασμένη αγάπη. Σε όλη τούτη τη διαδρομή, ο σκηνοθέτης Νάτσο Λα Κάζα, με μια τυπική αλλά «ζεστή» σκηνοθεσία, κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον του θεατή, ο οποίος έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την εκδήλωση του «διαφορετικού» σε μικρές ηλικίες, αλλά και τις παρεξηγήσεις στις οποίες μπορούν να οδηγήσουν κάποιες φαινομενικά αποκλίνουσες συμπεριφορές. Ένας πατέρας έχει πάντα τον φόβο ότι αυτό που βλέπει στο παιδί του μπορεί να κουβαλάει περίεργες σηματοδοτήσεις, ωστόσο εκείνο που πραγματικά σηματοδοτούν αυτές οι συμπεριφορές είναι η ανάγκη για αγάπη και αληθινή επικοινωνία μιας ευαίσθητης ψυχής.

Αξιολόγηση: ** 1/2

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