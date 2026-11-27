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Ενώπιον του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη αναμένεται να προσέλθει σήμερα ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος κλήθηκε να απολογηθεί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης της σύγκρουσης τρένων στα Τεμπη

Ο πρώην υπουργός εκτιμάται ότι θα ζητήσει προθεσμία για την προετοιμασία της απολογίας του, αφού προηγουμένως λάβει γνώση της δικογραφίας.

Συνομιλητές του πρώην υπουργού ανέφεραν χθες ότι η κλήση του από τον ανακριτή εντάσσεται στην προβλεπόμενη διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν, παρά το γεγονός ότι η υλοποίησή τους θα μπορούσε να είχε συμβάλει στην αποτροπή της σιδηροδρομικής τραγωδίας, καθώς και οι ενδεχόμενες ευθύνες για την πορεία και τις καθυστερήσεις τους.

Για παράβαση καθήκοντος έχει παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο και ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του τραγικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο πρώην υφυπουργός, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα άτομα (μη πολιτικά πρόσωπα) από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Πυροσβεστική) θα καθίσουν στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

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