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Τη δημόσια στήριξή του στον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός δηλώνει πεπεισμένος ότι ο εκδότης θα αθωωθεί, επισημαίνοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου και δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά, ανεξάρτητα από προσωπικές σχέσεις ή πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης θέτει ερωτήματα για τη νομική βάση του εντάλματος σύλληψης, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια συγκεκριμένα περιστατικά οδήγησαν στην έκδοσή του και εάν πληρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο Γιάννης Κουρτάκης ερευνάται εδώ και αρκετούς μήνες για την υπόθεση, διερωτώμενος γιατί κρίθηκε αναγκαία η σύλληψή του στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ο υπουργός υποστηρίζει, πάντως, ότι εμπιστεύεται απόλυτα τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και σημειώνει πως θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα μετά τις αποφάσεις τους.

Την ίδια στιγμή, ασκεί κριτική σε όσους προεξοφλούν την ενοχή του εκδότη, πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, κάνοντας λόγο για μια πρακτική που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του κράτους δικαίου.

Ο @Johnkourtakis είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια και είμαι απολύτως βέβαιος ότι στο τέλος θα αθωωθεί από όλες αυτές τις κατηγορίες εναντίον του. Αλλά και φίλος μου να μήν ήταν, το τεκμήριο της αθωότητας το έχουν στον Δυτικό Κόσμο άπαντες. Το γράφω, διότι είδα δυστυχώς πάλι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 26, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο @Johnkourtakis είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια και είμαι απολύτως βέβαιος ότι στο τέλος θα αθωωθεί από όλες αυτές τις κατηγορίες εναντίον του. Αλλά και φίλος μου να μην ήταν, το τεκμήριο της αθωότητας το έχουν στον Δυτικό Κόσμο άπαντες.

Το γράφω, διότι είδα δυστυχώς πάλι ανακοινώσεις κομμάτων που προεξοφλούν την ενοχή του, μόνο και μόνο διότι θέλουν να πλήξουν εμάς και ειδικά εμένα.

Ως προς τις κατηγορίες αυτές καθαυτές θα απολογηθεί ο ίδιος ο κατηγορούμενος και θα αποφασίσουν για την ποινική του αντιμετώπιση οι αρμόδιες Δικαστικές Αρχές τις οποίες εμπιστεύομαι απολύτως.

Αλλά έχω ορισμένα εύλογα ερωτήματα ως προς το ένταλμα σύλληψης. Κατά το νόμο για να γίνει προληπτική σύλληψη ο νόμος απαιτεί σοβαρές ενδείξεις, βασισμένες σε συγκεκριμένα περιστατικά, ότι ο κατηγορούμενος έχει σχεδιάσει είτε τη φυγή του είτε την τέλεση άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Τα περιστατικά αυτά πρέπει να αναγράφονται στο ίδιο το ένταλμα.

Με συγχωρείτε αλλά ο κ. Κουρτάκης ερευνάται για το λεγόμενο «σκάνδαλο» με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης εδώ και πολλούς μήνες, εάν ήθελε να φύγει ή να τελέσει άλλα αδικήματα ή να καταστρέψει ενδεχόμενα πειστήρια δεν θα το είχε κάνει όλο αυτό το διάστημα;

Πραγματικά θέλω να μάθω πώς νομικά τεκμηριώνεται η συγκεκριμένη σημερινή εισαγγελική απόφαση.

Και μήν χαίρονται κάποιοι ανόητοι με την σημερινή εξέλιξη, διότι η προστασία από την Δικαστική Αυθαιρεσία είναι μεγάλη κατάκτηση του Δυτικού Πολιτισμού ήδη από τον Διαφωτισμό.

Περισσότερα για την υπόθεση αυτή θα πω αφού αποφασίσουν επί της σύλληψης οι αρμόδιες Αρχές τις οποίες σέβομαι.

Αναρτώ εδώ την ανακοίνωση του ίδιου, διότι την μέρα της ανθρωποφαγίας θα πρέπει να ακούμε και την γνώμη του κατηγορουμένου αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα».

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