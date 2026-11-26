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Την παραίτηση της υπέβαλε η αρχισυντάκτρια της εκπομπής «10 Παντού», μετά τη διαρροή του βίντεο με τον εκρηκτικό καβγά μεταξύ του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου.

Η Βάσω Μητρομάρα τονίζει ότι παραιτήθηκε οικειοθελώς για λόγους ευθιξίας. «Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι η παραίτησή μου από τη θέση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN αποτέλεσε αποκλειστικά δική μου απόφαση, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού.Επέλεξα συνειδητά, με γνώμονα τις προσωπικές και επαγγελματικές μου αρχές, για λόγους ευθιξίας που απορρέουν από τον θεσμικό μου ρόλο ως αρχισυντάκτρια και εποπτεύουσα της λειτουργίας του control room της εκπομπής, να παραιτηθώ παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξα υπαίτια για την καταγραφή και διαρροή του επίμαχου βίντεο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο».

Τονίζει ότι στη σταδιοδρομία της έχει υπηρετήσει τη δημοσιογραφία με ακεραιότητα. «Η απόφασή μου αυτή αποτελεί πράξη επαγγελματικής συνέπειας, ευθιξίας και αξιοπρέπειας και μόνον. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία συνιστά διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Σε όλη την επαγγελματική μου διαδρομή έχω επιλέξει να υπηρετώ τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος, ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες μου. Με τις ίδιες αδιαπραγμάτευτες αρχές επιλέγω να ολοκληρώσω και αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο».

Τέλος ευχαριστεί τη διοίκηση του OPEN και το δυναμικό της εκπομπής για τη συνεργασία «κυρίως, όλους τους ανθρώπους της εκπομπής, με τους οποίους μοιραστήκαμε καθημερινά αγωνίες, προκλήσεις και δημιουργικές στιγμές. Τους εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία».

Το βίντεο με τον καβγά

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