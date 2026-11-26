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Επεισόδια μεταξύ των οπαδών της Μαρσέιγ και της Λέφσκι Σόφιας ξέσπασαν στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής του Europa League.

Οπαδοί της Ολιμπίκ Μαρσέιγ και της Λέφσκι Σόφιας συγκρούστηκαν στις κερκίδες του σταδίου «Βελοντρόμ» την Πέμπτη, περίπου δέκα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα.



Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, εκτοξεύτηκαν αντικείμενα και φωτοβολίδες μεταξύ των δύο ομάδων. Το προσωπικό ασφαλείας αποκατέστησε την τάξη και ο αγώνας ξεκίνησε στην προγραμματισμένη ώρα.

🚨⚡️ Violents affrontements au stade Vélodrome où des supporters MARSEILLAIS se sont attaqués aux supporters BIÉLORUSSES du Levski Sofia. https://t.co/5zqG5dsx1x— Occidentis (@OccidentisMedia) November 26, 2026

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