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«Αγριεύει» η κόντρα της ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την υπόθεση Χατζηγιαννάκη με τα δύο κόμματα να ανταλλάσσουν φαμρακερές βολές και «καρφιά» μέσω ανακοινώσεων και δηλώσεων στα τηλεοπτικά πάνελ. Στο μεταξύ ένας χαρακτηρισμός της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, τομεάρχισσας Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ κατά Ανδρουλάκη («αρχή της διαφθοράς») σε σύνδεση με το πόθεν έσχες του και τη μίσθωση του ακινήτου στο Ηράκλειο προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος προανήγγειλε μήνυση κατά του στελέχους της ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ στις επιθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη τα τελευταία 24ωρα βλέπει έναν συγχρωτισμό με τη ΝΔ η οποία επιχειρεί να συμψηφίσει την υπόθεση που αφορά τον Γραμματέα της ΕΛΑΣ με αυτή του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου. Κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ για «μονομέτωπο» κατά της ΕΛΑΣ και κυρίως για «στημένο παιχνίδι»από κοινού με τη ΝΔ – ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει στο πλαίσιο ραδιοφωνικής του συνέντευξης τις παραιτήσεις του κ. Λιάκου αλλά και του κ. Χατηγιαννάκη. «Το δίδυμο Σδούκου-Ανδρουλάκη, που εμφανίστηκε σήμερα δημόσια με δηλώσεις κατά της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά, με πάσες του ενός στον άλλο, εναντίον του κοινού εχθρού» ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση του κόμματος. Και άφηνε αιχμές για μετεκλογική συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου».

Σε σχέση με την υπόθεση Λιάκου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στην Ναυτεμπορική TV, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είναι επιλήψιμη αλλά και γιατί διαφέρει από την περίπτωση Χατζηγιαννάκη.

«Άλλο Λιάκος, άλλο Χατζηγιανάκκης – Καμία σύγκριση»

Αφού σημείωσε ότι η ΕΛΑΣ δε μιλά για οικογενειακή ευθύνη, ωστόσο υπάρχουν στοιχεία που προβληματίζουν, παρέθεσε σχετικώς 4 σημεία και συγκεκριμένα ότι:

1. Οι δύο αδελφές του φέρεται να έλαβαν 1,66 εκατ. ευρώ, ενώ οι απευθείας αναθέσεις στο γραφείο της μίας εκτοξεύτηκαν από τη στιγμή που ο αδελφός της μπήκε στη Βουλή.

2. Ο κ. Λιάκος, ως υφυπουργός αρμόδιος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διαβεβαίωνε ότι καμία ανάθεση δεν σχετίζεται με την εκλογική του περιφέρεια, ενώ, όπως είπε, αποδεικνύεται ότι μία αφορά φορέα του Δήμου Μεγαρέων δηλαδή της περιφέρειάς του.

3. η δεύτερη αδελφή, που ήταν επιστημονική συνεργάτιδά του και άρα «δεν έχει ουδέτερη ιδιότητα», έλαβε μέσω της επιχείρησής της 256.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση.

4. Η κυβέρνηση όχι μόνο καλύπτει και δεν δίνει εξηγήσεις, αλλά ο κ. Μητσοτάκης «συντηρεί, τροφοδοτεί» μια κυβέρνηση διαφθοράς από την πρώτη στιγμή.

Τόνισε, περαιτέρω ότι γίνεται μια σύγκριση, σε βάρος του κ. Χατζηγιαννάκη, « της δραστηριότητας ενός βουλευτή και ενός υπουργού αρμόδιου για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης» με αυτή ενός ιδιώτη, «με έναν επιχειρηματία, με έναν ο οποίος δεν έχει δημόσιο αξίωμα και ο οποίος ζει από την ελεύθερη επαγγελματική του δραστηριότητα».

Πρόσθεσε πως το κρίσιμο, πολιτικά και νομικά είναι αν κάποιος έχει εργαλειοποιήσει τη σχέση του με την εξουσία για να επωφεληθεί. Εδώ πρόκειται για έναν κυβερνητικό βουλευτή, στην περίπτωση του οποίου οι απευθείας αναθέσεις στο γραφείο της αδελφής του οκταπλασιάστηκαν από τη στιγμή που μπήκε στη Βουλή.

«Να πει από τώρα ο Ανδρουλάκης τις προθέσεις του για την επόμενη μέρα»

Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το αποκάλεσε «δεκανίκι της Δεξιάς» και σημείωσε, πως στον αντίποδα, η ΕΛΑΣ δεν «σήκωσε κουρνιαχτό» όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις 9 εκατ. ευρώ στην επιχείρηση της οικογένειας του κ. Μανώλη Χριστοδουλάκη και ούτε όταν ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη «ξέχασε» να δηλώσει στο πόθεν έσχες 1 εκατ. ευρώ σε καταθέσεις του εξωτερικού, ούτε για τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη σε δημόσια ταμεία. Αν οι «μονομέτωπες επιθέσεις» του ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα κρύβουν την πρόθεσή του για την επόμενη μέρα, «πρέπει να το ξέρουμε από τώρα», υπογράμμισε παραπέμποντας ευθέως σε μετεκλογική συνεργασία, επικαλούμενη και τους Σγουρό και Διαμαντοπούλου («…όπως είπε ο κ. Σγουρός και όπως έχει υπονοήσει η κ. Διαμαντοπούλου»).

Στο μεταξύ, κατά την ΕΛΑΣ, η παραχώρηση χώρου από τον κ. Χατζηγιανάκη στο κόμμα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει από πίσω οικονομική στήριξη από συμφέροντα, όπως την κατηγορούν άλλα κόμματα. Αντιθέτως, είπε η κ. Κουφονικολάκου, «όλα αυτά ήταν ψευδή αφού ακόμη και για τις συναντήσεις της η ΕΛ.Α.Σ. αξιοποιούσε έναν χώρο που της παραχωρούσε ο κ. Χατζηγιαννάκης» εκφράζοντας κατ’ ουσίαν την άποψη ότι δεν υπάρχει κάτι πολιτικά μεμπτό σε αυτό.

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