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Το συμβολικό κλείσιμο των δήμων την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων της αυτοδιοίκησης, ενόψει της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2027.

Ο φορέας εκπροσώπησης των αιρετών διεκδικεί για τους Δήμους αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, εφαρμογή ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, προσλήψεις προσωπικού, τεχνική και οικονομική στήριξη των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου, η κινητοποίηση προγραμματίζεται για την ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, με στόχο την ανάδειξη των σοβαρών οικονομικών και λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση, η αύξηση του λειτουργικού και μισθολογικού κόστους, η υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών και η σημαντική συρρίκνωση των διαθέσιμων επενδυτικών πόρων μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα στις 2 Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κινητοποιήσεων, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, στην οποία συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις, θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε, για τις 2 Δεκεμβρίου έχουν ήδη οριστεί οι ακόλουθες συναντήσεις:

11:00 – ΝΙΚΗ

11:45 – Ελληνική Λύση

12:30 – ΚΚΕ

13:15 – ΣΥΡΙΖΑ

Κατά τη συνεδρίαση εκκρεμούσε ο ορισμός των συναντήσεων με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας.

Διαφωνίες για την ημερομηνία και τη μορφή της κινητοποίησης

Κατά τη συνεδρίαση διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα μιας κινητοποίησης την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού.

Ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι μια παρέμβαση τη συγκεκριμένη ημέρα κινδυνεύει να έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς τα περιθώρια αλλαγών στον κρατικό προϋπολογισμό θα είναι πλέον περιορισμένα. Πρότεινε η κινητοποίηση να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής πολιτικής πίεσης κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης πρότεινε η κινητοποίηση να μην περιοριστεί στη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, αλλά να επεκταθεί στις τοπικές κοινωνίες, με τη συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς την ίδια ημέρα αναμένεται να αναδειχθούν και τα προβλήματα των σχολικών υποδομών.

Ο Δημήτρης Μπίρμπας άσκησε κριτική στην απουσία μιας συστηματικής επικοινωνιακής εκστρατείας της ΚΕΔΕ και στην περιορισμένη κινητοποίηση κοινωνικών φορέων γύρω από τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η τοποθέτηση του δημάρχου Νεάπολης–Συκεών Σίμου Δανιηλίδη, ο οποίος προειδοποίησε ότι το 2027 πολλοί Δήμοι ενδέχεται να βρεθούν σε αδυναμία κάλυψης ακόμη και των βασικών λειτουργικών τους υποχρεώσεων, ζητώντας αποτελεσματικότερες μορφές διεκδίκησης.

Κοινό διεκδικητικό πλαίσιο παρά τις διαφωνίες

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τις μορφές και την ένταση των κινητοποιήσεων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας και εφαρμογής των αποφάσεων του Συνεδρίου της Καλαμάτας. Το συμβολικό κλείσιμο των Δήμων στις 15 Δεκεμβρίου αποσκοπεί στο να καταστήσει σαφές ότι τα οικονομικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης δεν αφορούν αποκλειστικά τους αιρετούς και τις δημοτικές διοικήσεις, αλλά συνδέονται άμεσα με την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν καθημερινά οι πολίτες. Το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά την κινητοποίηση.

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