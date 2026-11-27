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Ανατριχιαστικό περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης, εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές σε χωριό του Αγρινίου, με τον αριθμό των συλληφθέντων να έχει ανέλθει πλέον σε δέκα, συμπεριλαμβανομένων των γονιών της.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι γονείς της 15χρονης φέρονται να αναλάμβαναν την εξεύρεση «πελατών», οι οποίοι κατέβαλλαν χρηματικά ποσά της τάξης των 10 έως 15 ευρώ και φέρονται να προέβαιναν σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της ανήλικης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η ανήλικη εκμυστηρεύθηκε σε κάτοικο του χωριού το δράμα που βίωνε, ενώ στοιχεία για την υπόθεση προέκυψαν μετά από σύλληψη των γονιών της για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα για τις συνθήκες στις οποίες ζούσε η ανήλικη και έφτασαν στην αποκάλυψη της κακοποίησης.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στην Πάτρα για ιατροδικαστικές εξετάσεις και εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου. Φέρεται να περιέγραψε λεπτομερώς όσα είχε υποστεί, αναφέροντας ότι θυμάται να βιώνει τη φρίκη από την ηλικία των 8 ετών.

Κατονόμασε 15 άτομα, 10 συλλήψεις

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 10 άτομα, ενώ εκκρεμούν και άλλα εντάλματα σύλληψης -έχουν εκδοθεί 15 εντάλματα- με τον αριθμό των κατηγορουμένων να αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη έχει κατονομάσει γύρω στα 15 άτομα, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι το κορίτσι, λόγω και της ηλικίας του, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να θυμηθεί όλα τα άτομα.

Τα πρόσωπα αυτά κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης.

Οι δέκα συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (25/11), κατόπιν έκδοσης σχετικών ενταλμάτων, με τους συλληφθέντες να αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η ανήλικη παραμένει στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, μέχρι να ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές οι απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία και τη μετέπειτα φροντίδα της.

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