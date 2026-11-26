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Από όταν ήταν 8 ετών βίωνε τον εφιάλτη η 15χρονη που την εξέδιδαν οι γονείς της.
Το κορίτσι κατέφυγε μόνο του στο ΑΤ Αγρινίου και αποκάλυψε όλα αυτά που συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες. Η 15χρονη κατονόμασε 15 «πελάτες», εκ των οποίων οι 7 έχουν ήδη συλληφθεί.
Οι γονείς έχουν ποινικό μητρώο για ναρκωτικά και σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για μαστροπεία.
Η 15χρονη κατέθεσε ότι «πελάτες» ασελγούσαν πάνω της, ενώ και ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε σημάδια βιασμού.
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