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Από όταν ήταν 8 ετών βίωνε τον εφιάλτη η 15χρονη που την εξέδιδαν οι γονείς της.

Το κορίτσι κατέφυγε μόνο του στο ΑΤ Αγρινίου και αποκάλυψε όλα αυτά που συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες. Η 15χρονη κατονόμασε 15 «πελάτες», εκ των οποίων οι 7 έχουν ήδη συλληφθεί.

Οι γονείς έχουν ποινικό μητρώο για ναρκωτικά και σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για μαστροπεία.

Η 15χρονη κατέθεσε ότι «πελάτες» ασελγούσαν πάνω της, ενώ και ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε σημάδια βιασμού.

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