Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε στο περιθώριο των συνομιλιών για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ στις Βρυξέλλες ότι, κατά την εκτίμησή του, είναι απίθανο οι Ευρωπαίοι ηγέτες να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της σημερινής συνόδου κορυφής.

«Ακούγοντας τις εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις που διατυπώθηκαν στην αίθουσα, οι πιθανότητες για συμφωνία σήμερα είναι ουσιαστικά μηδενικές, ενώ ούτε μια συμφωνία τα Χριστούγεννα φαντάζει πιθανή», ανέφερε ο Μάγιαρ σε ανάρτησή του στο Facebook.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύονταν έντονα, κατά τη σύνοδο κορυφής, σχετικά με την πρόταση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, ύψους σχεδόν 1,6 τρισεκατομμυρίου ευρώ, καθώς και για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, επιδιώκοντας να γεφυρώσουν τις διαφορές τους με στόχο την επίτευξη συμφωνίας τον Δεκέμβριο.

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν: Βάλε τέλος σε κάθε στρατιωτική επιθετικότητα στην Ευρώπη

Το Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ καταλήγει σε συμφωνία με τους Δημοκράτες, παίρνουν 4 υπουργεία – Επιταχύνονται οι διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Παραπέμπεται σε δίκη για τον βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ – Κινδυνεύει με πολυετή φυλάκιση











