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«Μπράβο στους συναδέλφους που στηρίζουν τα κακοποιημένα παιδιά σε όλα τα νοσοκομεία, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μας». Τα παραπάνω καταγγέλλει ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η 15χρονη στο Αγρίνιο, αλλά και το δραματικό αδιέξοδο με τη φιλοξενία κακοποιημένων ανηλίκων στα δημόσια νοσοκομεία.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο κ. Γιαννάκος, για ακόμη μία περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, «το κράτος κοινωνικής προστασίας κοιμόταν». Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια γνωστή προβληματική οικογένεια στο Αγρίνιο, με παραβατική συμπεριφορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών, από την οποία ο μεγαλύτερος γιος είχε ήδη απομακρυνθεί οριστικά.

Παρά το γεγονός ότι το 2020, που η μικρή ήταν μόλις 9 χρονών είχε γίνει σχετική καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για το μαρτύριο που βίωνε, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν παρενέβησαν, αφήνοντας το παιδί απροστάτευτο μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Tελικά, η ίδια βρήκε το ψυχικό σθένος να επικοινωνήσει με τη γραμμή 1560 και να καταγγείλει ότι οι γονείς της την εξέδιδαν.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει πως δεν έχει καμία σημασία το γεγονός ότι στην ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκε ρήξη παρθενικού υμένα, υπογραμμίζοντας ότι το παιδί εκδιδόταν από τους γονείς του και υφίστατο σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς. Παράλληλα, η εξέταση αποκάλυψε εκχυμώσεις στην πλάτη της 15χρονης, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεχόταν και σωματική κακοποίηση.

«Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία στην Πάτρα κάνει καλά τη δουλειά της. Έχουν ληφθεί δείγματα από το κορίτσι προκειμένου να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να μην αμφισβητηθεί δικαστικά η σεξουαλική κακοποίηση και να οδηγηθούν στη φυλακή όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το έγκλημα διαρκείας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος. Από το απόγευμα της Δευτέρας, η 15χρονη φιλοξενείται με εισαγγελική εντολή και υπό αστυνομική φύλαξη στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

«Το παιδί είναι τυπικής ανάπτυξης, πανέξυπνο πολύ ευγενικό. Το προσωπικό του νοσοκομείου καταπάνω του το προσέχει και το στηρίξει ψυχολογικά. Το παιδί τώρα είναι χαρούμενο, κάνει παρέες με νοσηλευόμενα παιδιά. Δεν θέλει να ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις. Αυτά μας λέει» όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Μάλιστα το κορίτσι δηλώνει ανακουφισμένο που ξέφυγε από τον εφιάλτη, κάνει παρέα με άλλα νοσηλευόμενα παιδιά, κέρασε το προσωπικό για την ονομαστική της εορτή και συμμετείχε στον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ωστόσο, το μέλλον της 15χρονης παραμένει άγνωστο, καθώς δεν ξέρει σε ποια χέρια θα πέσει και που θα πάει όταν θα φύγει από το νοσοκομείο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προνοιακές δομές φιλοξενίας που θα παρέχουν στο παιδί την ασφάλεια που τόσο πολύ έχει ανάγκη, είναι ένας ακόμα εφιάλτης που πρέπει να αντιμετωπίσει σύντομα: «Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου αναζήτησε λύση αναδοχής χωρίς αποτέλεσμα, ενώ βρήκε “κλειστές πόρτες” και στις προνοιακές μονάδες. Πλέον, καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθεί θέση σε στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης» εξηγεί ο κ. Γιαννάκος.

Ο ίδιος μάλιστα τονίζει ότι όπως και τα άλλα 100 κακοποιημένα παιδιά σε όλη τη χώρα, η 15χρονη αναγκάζεται να παραμένει «παρκαρισμένη» σε έναν νοσοκομειακό θάλαμο, στερούμενη το σχολείο, τα φροντιστήρια και τις εξωσχολικές της δραστηριότητες. «Για άλλη μια φορά φωνάζουμε ότι τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι για να παρκάρονται κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή. Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος κοινωνικής προστασίας τα κακοποιεί για δεύτερη φορά», καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας το δραματικό έλλειμμα σε αυτόν τον τομέα, που έχει η Ελλάδα.

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