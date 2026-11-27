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Πίσω από τη γενική αναφορά στα «σπιτάκια ανακύκλωσης», που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπάρχει ένας συγκεκριμένος χάρτης δημόσιων φορέων, δημοτικών διοικήσεων και συμβάσεων. Η αποτύπωσή του έχει σημασία για τη δημόσια λογοδοσία: ποιος αποφάσισε, πότε προχώρησε η προμήθεια, ποιος πλήρωσε και ποιος ανέλαβε να παρακολουθεί τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Η καταγραφή αυτή δεν αποτελεί απόδοση ποινικής ευθύνης. Η ιδιότητα του δημάρχου ή του προέδρου ενός φορέα κατά την περίοδο μιας προμήθειας δεν αποδεικνύει παράνομη πράξη ούτε συνεπάγεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο διώκεται. Άλλο η διερεύνηση μιας σύμβασης, άλλο ο διοικητικός και δημοσιονομικός έλεγχος και άλλο η εξατομικευμένη ποινική κατηγορία.

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία προκύπτουν δύο διακριτές κατηγορίες προμηθειών: εκείνες που πραγματοποιήθηκαν μέσω τριών συνδέσμων διαχείρισης απορριμμάτων σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη και εκείνες που συνδέονται με δημοτικές προμήθειες μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Τα ρεπορτάζ για την επέκταση της εισαγγελικής έρευνας κατονομάζουν οκτώ δήμους, όμως ο επιμέρους έλεγχος των ανακοινώσεων και των συμβάσεων αναδεικνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Οι οκτώ δήμοι και οι δημοτικές αρχές

Ο κατάλογος που δημοσιεύεται περιλαμβάνει τους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Αχαρνών, Χαλκιδέων, Παλαιού Φαλήρου, Αιγάλεω και Παπάγου–Χολαργού. Δεν έχουν, ωστόσο, όλες οι περιπτώσεις την ίδια χρονική αφετηρία ή την ίδια εξέλιξη.

Δήμος Πολυκέντρα που αναφέρονται Δημοτική αρχή και τεκμηριωμένο στάδιο Αθηναίων 50 Κώστας Μπακογιάννης. Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2022. Η εκτελεστική σύμβαση αναφέρεται με ημερομηνία 23 Μαΐου 2023. Θεσσαλονίκης 48 Κωνσταντίνος Ζέρβας. Συμφωνία-πλαίσιο στις 5 Μαΐου 2023 και πρώτη εκτελεστική σύμβαση στις 21 Σεπτεμβρίου 2023. Πειραιά 32 Γιάννης Μώραλης. Επίσημη απόφαση ολοκλήρωσης του έργου καταγράφει συμβάσεις προμήθειας στις 17 Ιουλίου και στις 20 Νοεμβρίου 2024. Αχαρνών 16 Σπύρος Βρεττός. Ο ίδιος ο δήμος ανακοίνωσε υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάστασή τους στις 31 Μαρτίου 2025. Χαλκιδέων 13 Έλενα Βάκα. Οι όροι του διαγωνισμού εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2023. Ο δήμος ανακοίνωσε πρώτη εκτελεστική σύμβαση στις 31 Ιουλίου 2024. Παλαιού Φαλήρου 10 Γιάννης Φωστηρόπουλος. Επίσημη δημοτική ανακοίνωση επιβεβαιώνει σύμβαση με την ΤΕΧΑΝ για δέκα πολυκέντρα. Αιγάλεω 6 Γιάννης Γκίκας κατά τη δημοσίευση του διαγωνισμού τον Οκτώβριο του 2023· Λάμπρος Σκλαβούνος κατά την ανακοίνωση εγκαινίων τον Σεπτέμβριο του 2025. Χρειάζεται διάκριση των σταδίων και των δύο διοικήσεων. Παπάγου–Χολαργού 6 στον δημοσιευμένο κατάλογο, με ουσιώδη διάψευση Επί δημαρχίας Ηλία Αποστολόπουλου υπογράφηκε συμφωνία-πλαίσιο στις 22 Σεπτεμβρίου 2022. Ο δήμος δηλώνει ότι δεν εκτελέστηκε και δεν έγινε αγορά ή δαπάνη.

Για την Αθήνα, η προκήρυξη του 2022 παραμένει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου και προσδιορίζει σαφώς την προμήθεια των 50 πολυκέντρων. Για τη Θεσσαλονίκη, τα δημοσιευμένα στοιχεία τοποθετούν τόσο τη συμφωνία-πλαίσιο όσο και την πρώτη εκτελεστική σύμβαση στη θητεία Ζέρβα. Επομένως, οι συγκεκριμένες διαδικασίες προηγήθηκαν των διοικήσεων Δούκα και Αγγελούδη.

Μπακογιάννης με τον τότε αντιδήμαρχο Νίκο Αβραμίδη, στη Γιορτή Ανακύκλωσης στο Ζάππειο, 18 -24 Σεπτεμβρίου 2023. Η φωτογραφία διατίθεται στην ίδια την ιστοσελίδα της ΤΕΧΑΝ

Στον Πειραιά, η επίσημη απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης προσδιορίζει 32 πολυκέντρα και παραθέτει τους αριθμούς καταχώρισης των συμβάσεων του 2024. Στις Αχαρνές και στη Χαλκίδα, οι ίδιες οι δημοτικές ανακοινώσεις κατονομάζουν αντιστοίχως τον Σπύρο Βρεττό και την Έλενα Βάκα κατά την υπογραφή. Αυτά τα έγγραφα δείχνουν γιατί η οριζόντια διατύπωση ότι «οι οκτώ δήμοι αγόρασαν τα μηχανήματα το 2022» δεν αποδίδει σωστά την εξέλιξη των προμηθειών.

Στο Παλαιό Φάληρο, η δημοτική ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη συνεργασία με την ΤΕΧΑΝ και περιλαμβάνει δήλωση του Γιάννη Φωστηρόπουλου. Στο Αιγάλεω, η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2023, ενώ η ανακοίνωση εγκαινίων των έξι πολυκέντρων στις 10 Σεπτεμβρίου 2025. Ο επίσημος κατάλογος δημάρχων επιβεβαιώνει ότι μεσολάβησε αλλαγή διοίκησης, από τον Γιάννη Γκίκα στον Λάμπρο Σκλαβούνο. Δεν είναι συνεπώς ακριβές να αποδίδεται ολόκληρη η διαδικασία σε μία δημοτική αρχή χωρίς εξέταση των επιμέρους αποφάσεων.

Ζέρβας με τον πρόεδρο της ΤΕΧΑΝ Απόστολο Μούργο, στη Γιορτή Ανακύκλωσης στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, 2–4 Οκτωβρίου 2023

Η κρίσιμη διευκρίνιση του Παπάγου -Χολαργού

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η περίπτωση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, καθώς η απάντησή του διαφοροποιεί ουσιαστικά την εικόνα.

Ο δήμος αναφέρει ότι η συμφωνία-πλαίσιο της 22ας Σεπτεμβρίου 2022 παρέμεινε ανενεργή, ότι δεν υπογράφηκε εκτελεστική σύμβαση και ότι δεν πραγματοποιήθηκε σχετική προμήθεια ή δαπάνη. Διευκρινίζει, επίσης, πως τα τρία πολυκέντρα που παρέλαβε προήλθαν από προγραμματική σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ.

Κατά συνέπεια, ο δημοσιευμένος αριθμός των «181 αγορασμένων μηχανημάτων από οκτώ δήμους» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς αυτή την ουσιώδη επιφύλαξη. Η ύπαρξη μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν ταυτίζεται με εκτελεσμένη αγορά και πληρωμή.

Αττική, Κρήτη και Πελοπόννησος: Ποιοι ήταν οι φορείς προμήθειας

Στο άλλο σκέλος της υπόθεσης, οι αναφορές σε «τρεις Περιφέρειες» χρειάζονται θεσμική ακρίβεια. Οι φορείς προμήθειας ήταν οι σύνδεσμοι διαχείρισης απορριμμάτων, όχι συλλήβδην όλοι οι δήμοι στους οποίους εγκαταστάθηκαν μηχανήματα.

Περιοχή Φορέας προμήθειας Πολυκέντρα Διοίκηση κατά την επίμαχη περίοδο Αττική ΕΔΣΝΑ 130 Πρόεδρος Βασίλης Κόκκαλης, επί περιφερειακής διοίκησης Γιώργου Πατούλη. Κρήτη ΕΣΔΑΚ 60 Η σύμβαση της 9ης Αυγούστου 2023 κατονομάζει ως εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής τον πρόεδρό της Ζαχαρία Καλογεράκη. Πελοπόννησος ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου 58 Η σύμβαση της 18ης Ιουλίου 2023 αποδίδεται στον τότε πρόεδρο του φορέα Σταύρο Αργειτάκο.

Η κατανομή των 130, 60 και 58 πολυκέντρων καταγράφεται στα σχετικά ρεπορτάζ για τις προμήθειες των τριών φορέων. Στην Αττική, επίσημα έγγραφα και ανακοινώσεις της περιόδου επιβεβαιώνουν την προεδρία Κόκκαλη και τη συνεργασία με τη διοίκηση Πατούλη.

Στην Κρήτη, το ίδιο το δημοσιευμένο συμβατικό έγγραφο αναφέρει τον Ζαχαρία Καλογεράκη ως νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΣΔΑΚ. Δεν υπογράφει η Περιφέρεια Κρήτης τη συγκεκριμένη σύμβαση. Στην Πελοπόννησο, το δημοσιευμένο συμβατικό ιστορικό κατονομάζει τον Σταύρο Αργειτάκο, του οποίου η προεδρία επιβεβαιώνεται και από επίσημη ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ το 2023.

Ο ΕΣΔΑΚ ανακοίνωσε προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της δημοσιονομικής διόρθωσης, υποστηρίζοντας ότι είχαν προηγηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, έλεγχοι και εγκρίσεις. Ο δήμαρχος Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος, σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τον Ιούλιο του 2026, δήλωσε ότι έως τότε ο δήμος δεν είχε κληθεί ούτε ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η ΤΕΧΑΝ αμφισβητεί τις συγκρίσεις κόστους που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της φερόμενης υπερκοστολόγησης. Η θέση αυτή αποτελεί μέρος της υπόθεσης που εξετάζεται και πρέπει να αποδίδεται μαζί με τα ευρήματα των ελεγκτών.

Το δημόσιο χρήμα, πάντως, έχει συγκεκριμένη διαδρομή και οι αποφάσεις έχουν ημερομηνίες και υπογραφές. Η δημοσιοποίησή τους είναι αναγκαία: οι μελέτες κόστους, οι διακηρύξεις, οι κατακυρώσεις, οι εκτελεστικές συμβάσεις, τα πρωτόκολλα παραλαβής και οι πληρωμές μπορούν να δείξουν τι αποφασίστηκε και με ποια τεκμηρίωση.

Η Δικαιοσύνη θα κρίνει εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε ποιους αναλογούν. Οι διοικήσεις οφείλουν να εξηγήσουν τις επιλογές τους και να παρουσιάσουν το πλήρες αποτέλεσμα των προμηθειών: πόσο κόστισαν, πόσο λειτούργησαν και τι απέδωσαν στην ανακύκλωση.

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