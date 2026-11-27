Takeaways by to pontiki AI Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia μετά από απουσία έντεκα ημερών, υποσχόμενος βελτιωμένη ηγεσία παρά την αμφισβήτηση της διοικητικής του δομής.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονη κριτική για τον χειρισμό της κρίσης ηγεσίας και την έλλειψη σχεδίου διαδοχής, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μεταβλητότητα στη χρηματιστηριακή της αξία.

Κορυφαία στελέχη, όπως η οικονομική διευθύντρια και ο νομικός σύμβουλος, βρίσκονται στο επίκεντρο ερευνών σχετικά με τη διαχείριση εσόδων από την Κίνα και τη συμμόρφωση με τους εξαγωγικούς ελέγχους.

Το διοικητικό συμβούλιο προχωρά στη σύσταση επιτροπής εποπτείας για θέματα εθνικής ασφάλειας και ανακοίνωσε τον διορισμό επίσημου υπεύθυνου συμμόρφωσης για τη βελτίωση των κυβερνητικών σχέσεων.

Ο οίκος αξιολόγησης S&P Global Ratings προειδοποίησε για πιθανή υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Nvidia, εάν η εταιρεία δεν αντιμετωπίσει τις ουσιαστικές ελλείψεις στη διοίκηση και τη διακυβέρνησή της.

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ υποσχέθηκε να γίνει «ένας καλύτερος διευθύνων σύμβουλος» στη δεύτερη θητεία του, επιστρέφοντας στο τιμόνι της Nvidia μετά την 11ήμερη απουσία του.

Ωστόσο, στον απόηχο ενός εκρηκτικού σκανδάλου ηγεσίας, εργαζόμενοι της Nvidia, αναλυτές και νομικοί εμπειρογνώμονες διερωτώνται αν ο Χουάνγκ μπορεί να συνεχίσει να διοικεί την εταιρεία —η οποία αποτιμάται στα 3,6 τρισ. δολάρια— με τον ίδιο τρόπο όπως και στο παρελθόν: περιστοιχισμένος από μια ομάδα πιστών συνεργατών και με ένα διοικητικό συμβούλιο που έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον χειρισμό τόσο της παραίτησής του όσο και της μετέπειτα επανόδου του, γράφουν οι Financial Times σε δημοσίευμά τους για τον ισχυρό άνδρα της Nvidia.

‘A changed man.’ How will Jensen Huang lead Nvidia now? https://t.co/9j3dqbyYlb — Financial Times (@FT) November 27, 2026

Επιστρέφοντας την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Silicon Valley για μια συνάντηση με το προσωπικό, ο Χουάνγκ δεν έδειξε να προτίθεται να αναδιαμορφώσει τη διοίκηση και τη διακυβέρνηση της εταιρείας, αν και παραδέχθηκε ότι οφείλει να μετριάσει το αυταρχικό ηγετικό του στυλ.

Αντιθέτως, επανέλαβε την πάγια αντίθεσή του στον επίσημο σχεδιασμό διαδοχής και υπερασπίστηκε την επίπεδη οργανωτική δομή της Nvidia, στην οποία δεκάδες ανώτερα στελέχη αναφέρονται απευθείας σε αυτόν.

Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia εκτινάχθηκε κατά σχεδόν 1 τρισ. δολάρια τη Δευτέρα, όταν έγινε γνωστή η επιστροφή του Huang στην κατασκευάστρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) —μια εταιρεία που θεωρείται κεντρικός πυλώνας της άνθησης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η άνοδος αυτή αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά περίπου 10% από το κλείσιμο της Δευτέρας, εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος ρευστοποιήσεων στον τομέα των ημιαγωγών.

«Βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θάνατο»

Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Χουάνγκ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αλλάξει τακτική. «Είναι σαφές ότι ο Τζένσεν θα αναλάβει τα ηνία ως ένας άνθρωπος που έχει αλλάξει», δήλωσε ο Gene Munster, διαχειριστής εταίρος στην εταιρεία επενδύσεων τεχνολογίας Deepwater Asset Management.

«Βρέθηκε αντιμέτωπος με τον θάνατο και είναι ευγνώμων που επέστρεψε στην ηγεσία».

Μετά την αναζωπύρωση της κριτικής για τη μακροχρόνια τάση του Χουάνγκ να βάζει τις φωνές σε υφισταμένους του μπροστά σε συναδέλφους τους, ο Munster προέβλεψε ότι «ένα μέρος της έντασης που επιδεικνύει πιέζοντας εργαζομένους, συνεργάτες και πολιτικούς, θα αποκτήσει πιο ήπιο χαρακτήρα». «Το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα σημαίνει μια μικρή επιβράδυνση για την εταιρεία», πρόσθεσε. «Πιστεύω, ωστόσο, ότι αυτή η απώλεια αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από το γεγονός ότι ο Jensen έχει, για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία, κάτι να αποδείξει».

Τα δύο στελέχη της Nvidia που μπαίνουν στο στόχαστρο

Η επιστροφή του Huang έστρεψε τα βλέμματα σε δύο από τα κορυφαία στελέχη του –τα οποία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πρόσφατη κρίση ηγεσίας– καθώς και στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο άλλαξε στάση επανειλημμένα σχετικά με την επαναφορά του, οδηγώντας στην απώλεια αξίας για τους μετόχους ύψους άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η οικονομική διευθύντρια Colette Kress και ο γενικός νομικός σύμβουλος Tim Teter –δύο μέλη μιας στενής ομάδας τεσσάρων ανώτατων στελεχών της Nvidia– βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο για την εμπλοκή τους στην κρίση.

Η κρίση αυτή πυροδοτήθηκε από τη σχέση του Huang με ένα στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Η Kress ήταν υπεύθυνη για τη λογιστική διαχείριση της Nvidia –τομείς που ελέγχονται πλέον από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC)–, καθώς οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον βαθμό εξάρτησης της εταιρείας από έσοδα που προέρχονται από την Κίνα.

Παράλληλα, ο Teter ήταν υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της Nvidia με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών. Σύμφωνα με πολλές πηγές στην Ουάσιγκτον που μίλησαν στους Financial Times, ο Teter απέκτησε τη φήμη ότι υποβάθμιζε τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που σχετίζονταν με τις πωλήσεις της Nvidia. Ο πρώην δικηγόρος –με μακρά θητεία στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας στη δικηγορική εταιρεία Cooley της Δυτικής Ακτής– αναμένεται να καταθέσει την ερχόμενη εβδομάδα στο Κογκρέσο, σε ακροάσεις κεκλεισμένων των θυρών, μαζί με τον Huang.

Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τη σχέση τους, η Kress έχει έρθει στο παρελθόν σε σύγκρουση με τον γαμπρό του Χουάνγκ, Nico Caprez —πρώην σκιέρ και σύμβουλο—, ο οποίος ανέβηκε ραγδαία στην ιεραρχία αναλαμβάνοντας την εποπτεία σημαντικών πελατών στην Ασία, αφαιρώντας παράλληλα αρμοδιότητες ελέγχου από την ομάδα της Kress.

Ωστόσο, ένας εργαζόμενος της Nvidia ανέφερε ότι ο Huang είναι πιθανό να στηρίξει τους στενούς του συνεργάτες. Αν και είναι γνωστός ως εξαιρετικά απαιτητικός, ακόμη και σκληρός επικεφαλής, ο Χουάνγκ δεν συνηθίζει να απολύει υπαλλήλους. Στο παρελθόν έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι προτιμά να τους «βασανίζει μέχρι να φτάσουν στο μεγαλείο». «Δεν είναι στο στυλ του Jensen να διώχνει κόσμο», σχολίασε ένας εργαζόμενος της Nvidia. «Η προσέγγισή του θα ήταν: Πρέπει να αγκαλιάσουμε σφιχτά τον Tim και την Colette». Ως ο de facto υπεύθυνος συμμόρφωσης (chief compliance officer) της εταιρείας, ο Teter ηγήθηκε της σθεναρής αντίδρασης απέναντι στις προσπάθειες ελέγχου της ροής της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI) της Nvidia προς την Κίνα.

«Αυτό που διαφοροποιούσε την Nvidia από κάθε άλλη εταιρεία ήταν ότι δεν διέθετε ουσιαστικά μια επαγγελματική δομή διαχείρισης κυβερνητικών υποθέσεων», δήλωσε πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. «Δεν έχω ξαναδεί ομάδα υπευθύνων συμμόρφωσης να αντιμετωπίζει τη δουλειά της με τόση έλλειψη σοβαρότητας».

Oι σχέσεις με την Ουάσιγκτον

Ένα άτομο με γνώση των δραστηριοτήτων άσκησης πίεσης (lobbying) της Nvidia στην Ουάσιγκτον ανέφερε ότι η εταιρεία απλώς «διαφωνούσε με τους επικριτές της ως προς τον βέλτιστο τρόπο προάσπισης της εθνικής ασφάλειας», υποστηρίζοντας ότι η έγκριση ορισμένων πωλήσεων στην Κίνα —με στόχο τον ανταγωνισμό απέναντι στη Huawei— θα εξυπηρετούσε τελικά τα αμερικανικά συμφέροντα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε έκτοτε ότι θα ορίσει επίσημο υπεύθυνο συμμόρφωσης, αναγνωρίζοντας σιωπηρά ότι οι σχέσεις με τους φορείς χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση. Το συμβούλιο συνέστησε επίσης επιτροπή εποπτείας για θέματα εθνικής ασφάλειας και ελέγχου των εξαγωγών.

Ο Harvey Jones, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «προσηλωμένη στην εποικοδομητική συνεργασία με την κυβέρνηση και τους εταίρους του κλάδου… με στόχο τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, παράλληλα με τη στήριξη της συνεχιζόμενης τεχνολογικής καινοτομίας».

Μένει να φανεί για πόσο καιρό ακόμη το διοικητικό συμβούλιο θα διατηρήσει την τρέχουσα σύνθεσή του. Παρά την άνοδο της τιμής της μετοχής τη Δευτέρα, ορισμένοι επενδυτές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την απότομη αλλαγή στάσης του συμβουλίου απέναντι στον Χουάνγκ —κατόπιν πιέσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ —, προχωρώντας στην επαναφορά του μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Jones είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής του.

Κίνδυνος να υποβαθμιστεί η πιστοληπτική της αξιολόγηση

Η αποτυχία της Nvidia να καταρτίσει σχέδιο διαδοχής ήταν «καταστροφική» και αποτελεί «το είδος του ζητήματος για το οποίο αναμένει κανείς ότι η αγορά θα επιβάλει κυρώσεις», δήλωσε η Ann Lipton, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ και πρώην κορυφαία δικηγόρος σε υποθέσεις κεφαλαιαγοράς και εταιρικού δικαίου. «Το διοικητικό συμβούλιο φέρει την ευθύνη για τη θέσπιση συστημάτων που διασφαλίζουν ότι ζητήματα όπως αυτό υποπίπτουν στην αντίληψή του», πρόσθεσε.

Η εταιρεία δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να προχωρήσει σε περαιτέρω αλλαγές. Το σκάνδαλο που αφορά την ηγεσία «ανέδειξε τρωτά σημεία» στη διοίκηση και τη διακυβέρνηση της Nvidia, τα οποία θα μπορούσαν να απειλήσουν την πιστοληπτική της αξιολόγηση, ανέφεραν την Τετάρτη αναλυτές της S&P Global Ratings.

Ο οίκος αξιολόγησης δήλωσε ότι ενδέχεται να υποβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Nvidia (που βρίσκεται στο επίπεδο AA) κατά μία βαθμίδα, εάν δεν αντιμετωπιστούν «ουσιαστικές» ελλείψεις στη διακυβέρνηση της εταιρείας.

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