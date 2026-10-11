Τέλος το δράμα: Ο Ρονάλντο επιστρέφει στην εθνική Πορτογαλίας τον Νοέμβριο

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Τέλος στο θέμα που προέκυψε με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας, επιχειρεί να βάλει η ποδοσφαιρική ομάδα της χώρας, καθώς όπως ανακοινώθηκε σχετικά ο 41χρονος επιθετικός, αναμένεται να ενταχθεί στην «σελεσάο» για το επόμενο προπονητικό καμπ, τον επόμενο μήνα.

Δύο εβδομάδες μετά την ξαφνική αποχώρηση του CR7 από το στρατόπεδο της εθνικής ομάδας, ο Πέδρο Προένσα, πρόεδρος της FPF, δήλωσε ότι όλα τα μέλη της ομοσπονδίας θέλουν τον Ρονάλντο πίσω στην ομάδα: «Η ομοσπονδία, ο προπονητής και όλοι οι συμπαίκτες του συμφωνούν: θέλουμε τον Κριστιάνο πίσω. Περιμένω να επιστρέψει κατά την διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων του Νοεμβρίου. Ο Κριστιάνο θέλει επίσης να επιστρέψει. Είναι ο καλύτερος όλων των εποχών».

Αυτή η δήλωση έρχεται καθώς η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FPF) έχει αρχίσει επίσημα πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Ρονάλντο, μετά την -χωρίς σχετική άδεια- αποχώρησή του από το προπονητικό στρατόπεδο. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό μετά την συζήτηση για τις τέσσερις νίκες της Πορτογαλίας στο Nations League και την πρόκρισή της στα προημιτελικά, ο Προένσα τόνισε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί:

«Θα υπάρξει μια τυπική πειθαρχική διαδικασία. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν ανεξάρτητη αξιολόγηση. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι η επιθυμία της FPF να επιστρέψει ο αρχηγός μας μαζί μας το συντομότερο δυνατό, μια επιθυμία που έχει ήδη εκφράσει ο προπονητής, ο οποίος δήλωσε ότι μόλις είναι σε φόρμα, ο αρχηγός μας θα επιστρέψει σε εμάς. Και, πάνω απ’ όλα, η έντονη επιθυμία του αρχηγού μας να επιστρέψει στην εθνική ομάδα, σε ένα περιβάλλον όπου λέει ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η ώρα να ζητήσουμε ηρεμία και γαλήνη. Όλοι κάνουμε την δουλειά μας επειδή η θέλησή μας είναι κοινή και συλλογική».

Παρά την επιθυμία για εξομάλυνση της κατάστασης, το θέμα απέχει πολύ από το να διευθετηθεί. Η FPF (Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) ανακοίνωσε προσωρινή αποβολή του CR7 εν αναμονή της έκβασης της πειθαρχικής διαδικασίας. «Αυτό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την Πειθαρχική Επιτροπή, που είναι ανεξάρτητο όργανο, και θα κάνει την δουλειά της», επέμεινε ο Προένσα.

Ο επικεφαλής του πορτογαλικού ποδοσφαίρου ελπίζει, ωστόσο, ότι αυτό το επεισόδιο δεν θα αποδυναμώσει περαιτέρω την εθνική ομάδα και ελπίζει να έχει πλήρη ομάδα για το επόμενο προπονητικό καμπ. «Βασιζόμαστε και στους 25 παίκτες. Όλοι θέλουμε να είμαστε μαζί τον Νοέμβριο, χωρίς εξαίρεση. Θέλουμε να κερδίσουμε το Nations League», δήλωσε κατά την διάρκεια του ταξιδιού του στο Πόρτο.

Η Πορτογαλία θα στρέψει τώρα την προσοχή της στην επόμενη φάση του Nations League, με δύο αγώνες προγραμματισμένους για τον Νοέμβριο: έναν εντός έδρας αγώνα εναντίον της Δανίας (14 Νοεμβρίου) και έναν εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Ουαλίας (17 Νοεμβρίου). Οι Πορτογάλοι θα προσεγγίσουν και τους δύο αγώνες με την φιλοδοξία να συνεχίσουν την εντυπωσιακή πορεία τους στην διοργάνωση. Και μένει ν΄αποδειχθεί εάν ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορέσει να επανενταχθεί στους συμπαίκτες του, καθώς η διαθεσιμότητά του θα εξαρτηθεί εν μέρει από την έκβαση της πειθαρχικής διαδικασίας.

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