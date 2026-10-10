Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας – Προσωρινά εκτός εθνικής ομάδας

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Συνεχίζεται το σήριαλ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας, καθώς μετά την αποχώρηση του από την αποστολή της χώρας του, ήρθε η επίσημη τοποθέτηση της ομοσπονδίας, καθώς ο Πορτογάλος σταρ έφυγε κατά τη διάρκεια των αγώνων της.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, η πορτογαλική ομοσπονδία ξεκίνησε έρευνα γύρω από το θέμα και προχώρησε στην τιμωρία του 41χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποκλείστηκε προσωρινά από την εθνική ομάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, που χαρακτηρίστηκε ως επείγουσα.

Εφόσον τελειώσει η έρευνα, θα γίνει γνωστό για πόσο διάστημα θα μείνει μακριά από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Αναλυτικά:

«Την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο, κατόπιν σύσκεψης του Τμήματος Μη Επαγγελματιών, στις 9 Οκτωβρίου 2026, με σκοπό τη διερεύνηση οποιασδήποτε πειθαρχικής σημασίας των γεγονότων που συμμετείχαν στις 7 Οκτωβρίου. Με την επιφύλαξη της αυτόματης προληπτικής αναστολής στην οποία υπόκειτο μέχρι την ημερομηνία διαπίστωσης, καθορίστηκε η μη αυτόματη προληπτική αναστολή του παίκτη και αποδόθηκε ο επείγων χαρακτήρας της διαδικασίας».

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