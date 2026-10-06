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06.10.2026 08:05

Admiral: Σχέδιο εξυγίανσης για τη Διεθνή Αθλητική με στόχο επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία

06.10.2026 08:05
admiral

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Σε μια κρίσιμη καμπή βρίσκεται η Διεθνής Αθλητική, η εταιρεία που έχει συνδέσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά αθλητικών ειδών με το brand Admiral, καθώς επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις αυξημένες υποχρεώσεις και τις πιέσεις ρευστότητας μέσα από σχέδιο εξυγίανσης.

Η εταιρεία έχει καταθέσει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία έχει εξασφαλίσει ισχυρή στήριξη από τους πιστωτές. Συγκεκριμένα, τη συμφωνία υποστηρίζουν πιστωτές που εκπροσωπούν το 97,95% των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο και το 71,73% των λοιπών απαιτήσεων. Η συζήτηση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 25 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο βασίζεται σε επιχειρηματικό πλάνο 15ετούς διάρκειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την ενεχυρίαση του εμπορικού σήματος Admiral στις πιστώτριες τράπεζες, ενώ μέρος των τραπεζικών δανείων σχεδιάζεται να αποπληρωθεί μέσω πώλησης ιδιόκτητων ακινήτων.

Παράλληλα, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η ανάγκη αναδιάρθρωσης αποτυπώνεται και στους τελευταίους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Στο τέλος του 2024 οι συνολικές υποχρεώσεις είχαν αυξηθεί στα 41,29 εκατ. ευρώ, από 32,64 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια είχαν μειωθεί στα 2,71 εκατ. ευρώ, από 8,50 εκατ. ευρώ.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είχαν διαμορφωθεί στα 38,81 εκατ. ευρώ, έναντι κυκλοφορούντος ενεργητικού 33,70 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 49,7 εκατ. ευρώ, από 52,12 εκατ. ευρώ το 2023.

Η εταιρεία έχει πίσω της σχεδόν μισό αιώνα παρουσίας, έχοντας αναπτύξει την Admiral σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, ενώ στο χαρτοφυλάκιό της έχουν βρεθεί brands όπως Kappa, Robe di Kappa, Starter και Maui and Sons.

Η επόμενη ημέρα θα κριθεί πλέον από την επικύρωση και, κυρίως, από την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης, με βασικό ζητούμενο την αποκατάσταση της ρευστότητας και την επιστροφή της εταιρείας σε σταθερή επιχειρηματική πορεία.

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