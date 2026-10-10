Stoiximan Super League: Η ΑΕΚ 3-0 τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, πρώτη νίκη για τον Αστέρα 2-1 τον Ατρόμητο

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Με τις νίκες της ΑΕΚ και του Αστέρα Τρίπολης άνοιξε η 6η ημέρα της Stoiximan Super League η οποία την Κυριακή (21:00) περιλαμβάνει και το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη.

Η ΑΕΚ πριν από το ταξίδι της στην Αγγλία για παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι για το Champions League επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ ενώ ο Αστέρας πέτυχε την πρώτη του νίκη (2-1) στο πρωτάθλημα αφήνοντας στους 2 βαθμούς τον Ατρόμητο.

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Με όπλο τις στατικές φάσεις, η ΑΕΚ έκανε το τρία στα τρία φέτος στη Νέα Φιλαδέλφεια για την Stoiximan Super League. Η Ένωση επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ, νίκη που ακολούθησε το 4-0 επί του Ηρακλή και το 5-0 επί του Άρη. Η ΑΕΚ βρήκε και τα τρία γκολ μετά από εκτελέσεις κόρνερ, πρώτα του Μάγιερ και στη συνέχεια δυο φορές του Μαρίν.

Η Ένωση είχε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο και από την εκτέλεση του Κροάτη βρήκε το γκολ σε κομβικό σημείο, στο 41′ με την κεφαλιά του Ρέλβας. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να έχει την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο αλλά η αποβολή του Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 66′, περιόρισε τις επιλογές του Κόντη.

Το ματς πήγε με το 1-0 έως και το τελευταίο δεκάλεπτο αλλά στο 83′ σε φάση καρμπόν, ο Μοκουντί με κεφαλιά έκανε το 2-0 μετά από κόρνερ του Μάριν. Ο Ρουμάνος είχε την εκτέλεση για να καταλήξει η μπάλα στον Γκατσίνοβιτς και με δικό του γυριστό σουτ έγινε το 3-0 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2-1

Πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης στο πρωτάθλημα σ’ ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο 1ο μέρος.

Τα γκολ των Κάλβιν Κετού (4’) και Χουλιάν Μπαρτόλο (22’) φάνηκε να φέρνουν ένα ήρεμο βράδυ για τους Αρκάδες. Ωστόσο, η γρήγορη μείωση του σκορ από τον Ντάνι Γκαρθία (24’) έδωσε άλλο χρώμα στο παιχνίδι. Οι παίκτες του Ντούσαν Κέρκεζ προσπάθησαν, αλλά ουσιαστικά ουδέποτε έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, μένοντας δίχως «τρίποντο».

Οι Περιστεριώτες διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι πάνω στον Τσιγγάρα (37’), με τους Δημήτρη Μόσχου και VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Μιχαήλ Ματσούκας) να έχουν διαφορετική άποψη. Πέναλτι, στο τέλος του πρώτου μέρους, κέρδισαν αρχικά οι γηπεδούχοι, με τον Μουντέ να σταματάει το σουτ του Μπαρτόλο. Ο Μόσχου είδε χέρι και παράβαση, αλλά από το VAR κάλεσαν τον Λασιθιώτη διαιτητή για on field review – εν τέλει ανακάλεσε την αρχική του απόφαση.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά το πλασέ του Μουτουσαμί (59’) μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος ενώ το σουτ του Τσιλούλη (61’) ήταν άστοχο. Ο Χουτεσιώτης απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Μακέντα (64’) αλλά και εκείνο του Τσίκο λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (6η)

Σάββατο (10/10)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ-ΟΦΗ 3-0

Κυριακή (11/10)

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

17:00 Ηρακλής-Λεβαδειακός

19:00 Άρης-Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 12/10

18:00 ΠΑΟΚ-Καλαμάτα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. ΠΑΟΚ 12

4. ΟΦΗ 10

5. Ολυμπιακός 10

6. Παναιτωλικός 9

7. Άρης 7

8. Ηρακλής 6

9. Κηφισιά 5

10. Αστέρας Τρίπολης 5

11. Καλαμάτα 4

12. Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Βόλος -1

*ΑΕΚ, ΟΦΗ, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης έχουν 6 αγώνες.

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