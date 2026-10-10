Η εντυπωσιακή φίλαθλος που τράβηξε τα βλέμματα στο Προμηθέας – Παναθηναϊκός (Video)

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Ενδιαφέρον και στις εξέδρες είχε η αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε μια εντυπωσιακή μελαχρινή φίλαθλο, η οποία βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Πατρινής ομάδας με το Τριφύλλι.

Ήταν από τις παρουσίες που ξεχώρισαν αν μη τι άλλο στην εξέδρα, ενώ στο παρκέ ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μεγάλο προβάδισμα προκειμένου να φύγει με τη δεύτερη νίκη του σε δύο αγώνες στην αρχή του φετινού πρωταθλήματος.

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