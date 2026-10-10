Άρης από άλλον πλανήτη, διέσυρε την ΑΕΚ με 88-58 (Video)

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Μόνο ντέρμπι δεν έγινε στο Nick Galis Hall. Όλα τελείωσαν πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί το ημίχρονο καθώς ο Άρης ήταν καταπληκτικός εν αντιθέσει με την ΑΕΚ η οποία εμφανίστηκε κάκιστη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «δάγκωνε» στην άμυνα, ήταν δύο επίπεδα πάνω σε ενέργεια και αθλητικότητα καθώς η ΑΕΚ ήταν σε κάκιστο απόγευμα. Το τελικό 88-58 τα λέει όλα.

Ο Άρης ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε καταπληκτική άμυνα αναγκάζοντας την ΑΕΚ σε διψήφιο αριθμό λαθών (11) και παράλληλα βρήκε αρκετούς πόντους στο ανοιχτό γήπεδο (17-6, 6’) με πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον Ερλ ο οποίος είχε 11 πόντους από το δεκάλεπτο. Ο δε αριθμός των έξι κλεψιμάτων των «κίτρινων» στο τέλος της περιόδου ήταν ενδεικτικός της εικόνας του αγώνα (23-10, 10’).

Η δεύτερη περίοδος ήταν ακόμη καλύτερη για τον Άρη καθώς η ΑΕΚ βρήκε κάποιους πόντους από τα σουτ του Τομάς Ερτέλ, συνολικά όμως παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (6/30 σουτ!). Ο Άρης συνέχισε να «δαγκώνει» στην άμυνα, έστειλε μάλιστα τη διαφορά στο +22 (38-16, 16’) παρότι δεν ήταν αποτελεσματικός στα πολλά ελεύθερα μακρινά σουτ που έβγαλε. Ο Ντριμιτρίγεβιτς ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία βάζοντας στο παιχνίδι και τον Κώστα Αντετοκούνμπο καθώς ο Ματ Μόργκαν επίσης έκανε τη διαφορά (42-21).

Ο Χαραλαμπόπουλος τα έκανε όλα στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου (47-21, 22’). Ο Άρης συνέχισε να κερδίζει κατοχές μέσα από την άμυνα καθώς ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μόλις στα μισά της 3ης περιόδου συνδέθηκε για πρώτη φορά με το αντίπαλο καλάθι κι αυτό από τη γραμμή των βολών (52-26). Η ΑΕΚ σκόραρε μόνο με βολές καθώς ο Άρης συνέχιζε να κυριαρχεί με πρωταγωνιστή τον Μόργκαν και το +28 (63-35) στο τέλος της περιόδου (64-35).

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, ήταν περισσότερο μια ευκαιρία για θέαμα για τον Άρη καθώς η ΑΕΚ δεν άλλαξε την εικόνα της παραμένοντας αγνώριστη (68-37, 31:30). Το +33 (71-38) ήταν η μέγιστη διαφορά για τον κυρίαρχο Άρη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε απίστευτη άμυνα κι έδεσε «χειροπόδαρα» την ΑΕΚ. Αξιοποίησε την άμυνα με πόντους στο ανοιχτό γήπεδο και ουσιαστικά όλα τελείωσαν από το ημίχρονο (42-21)

MVP Ο… Ματ Μόργκαν ο οποίος μετά από ένα σημείο έπαιζε «ρολόι»..

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΤΑΣΤΑΤΗΣ… σίγουρα ο Ρόμπινσον Ερλ και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο Κεμ Μπιρτς έκανε τρομερή δουλειά στην άμυνα ενώ ο Ντιμιτρίγεβιτς έβαλε στο παιχνίδι τον Κώστα Αντετοκούνμπο με τις ασίστ του.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζόζεφ τουλάχιστον ήταν πιο συνεπής από τους υπόλοιπους.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… όλη η ΑΕΚ. Δεν ήταν εικόνα ομάδας αυτή. Σε όλα ήταν δύο ταχύτητες πίσω.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Στο ημίχρονο οι βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης ήταν 57-9 υπέρ του Άρη και 87-25 στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 23-10, 42-21, 64-35, 88-58

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