Η κυρία Χάιδω, μία οπαδός ετών 85 που έγινε έμπνευση για μασκότ: «Είμαι άρρωστη Ηρακλής, με πάθος» (Photos/Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στα 85 της χρόνια είναι δυναμική, έχει ψυχή λιονταρίνας και δεν χάνει αγώνα της αγαπημένης της ομάδας, του Ηρακλή!

Η κυρία Χάιδω Παρασκευαΐδου είναι η θρυλική οπαδός του Ηρακλή και πασίγνωστη όχι μόνο στις τάξεις των οπαδών του, αλλά και όλων των άλλων ομάδων. Είναι ξεχωριστή κι ευγενική παρουσία στις κερκίδες του «Γηραιού», όπως συνήθως αποκαλούν την ομάδα της.

Πριν από μία εβδομάδα, η ΚΑΕ Ηρακλής, λίγο πριν από το παιχνίδι της ομάδας με τον Ολυμπιακό στο «Ιβανώφειο», παρουσίασε τη μασκότ, που είναι μία γριά με μπαστούνι και την οποία ονόμασαν «Χάιδω», τιμώντας την ηλικιωμένη πιστή οπαδό της ομάδας, αλλά και παίζοντας με το παρατσούκλι των οπαδών του «Γηραιού» στη Θεσσαλονίκη, που είναι «οι γριές».

Η κυρία Χάιδω ήταν στο γήπεδο και αυτά που έζησε εκείνη τη βραδιά δεν θα τα ξεχάσει ποτέ. Όπως είπε στο Π.Θ., «μου έκαναν μεγάλη τιμή, συγκινήθηκα. Όταν φύγω από τη ζωή θα μείνει το όνομά μου».

Ο κόσμος που ήταν μέσα στο κλειστό γήπεδο ξεσηκώθηκε στην παρουσία της μασκότ, αλλά όταν τα «φώτα» έπεσαν πάνω στην κυρία Χάιδω που στήθηκε δίπλα στη μασκότ κυριολεκτικά έγινε πανζουρλισμός!

«Μου αρέσει που έδωσαν το όνομά μου στη μασκότ γιατί διαφημίζω τον Ηρακλή. Με αγαπάει όλος ο κόσμος. Ένας λαός με ακολουθεί από πίσω. Αμα δεις τι αγάπη μού δίνουν! Τους ευχαριστώ όλους από τα βάθη της ψυχής μου», είπε.

«Πηγαίνω στο γήπεδο από το 1980»

Η κυρία Χάιδω πορεύτηκε μόνη στη ζωή της, καθώς παντρεύτηκε δύο φορές αλλά και τις δύο χήρεψε πολύ νωρίς χάνοντας τους συζύγους. «Ο ένας 31 χρόνων κι ο άλλος 34 χρόνων. Πίκρα. Δεν τους ξέχασα και δεν θα τους ξεχάσω ποτέ όσο ζω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έκανε παιδιά αλλά «έχω έναν ανιψιό που τον έχω σαν γιο μου».

Αυτόν πήγε σε μικρή ηλικία να δει τον Ηρακλή και με αυτόν πηγαίνει ακόμα για να δουν μαζί την αγαπημένη ομάδα τους. Από μικρή ήταν Ηρακλής και θυμάται ότι άρχισε να πηγαίνει εντατικά στο γήπεδο και να μην χάνει αγώνα του «εντός και εκτός» από το 1980.

«Είμαι Ηρακλής, άρρωστη, με πάθος. Την αγαπάω την ομάδα και δεν την προδίδω. Να μην έχω να φάω και να μου πουν ότι θα σου δώσουν τόσα εκατομμύρια, δεν τον πουλάω τον Ηρακλή με καμία δύναμη, ούτε με εκατομμύρια ούτε με τίποτα. Με τίποτα», ξεκαθάρισε η κυρία Χάιδω.

Θυμάται και αφηγείται μια ιστορία όταν νέα έκανε μπάνιο σε μια παραλία της Χαλκιδικής όπου σε μια ταβέρνα έτρωγαν κάποια άτομα, οπαδοί του ΠΑΟΚ που φυσικά τη γνώριζαν από τις κερκίδες του Ηρακλή.

«Μόλις με είδαν άρχισαν να λένε αυτοί, ”μία γυναίκα τέτοια να είχαμε κι εμείς στον ΠΑΟΚ” κι ότι ”αυτές που έχουμε είναι όλες κοιμισμένες κι άμα την κάνουμε μεταγραφή θα γίνει η μεταγραφή του αιώνα”. Εγώ τρελάθηκα όταν τους άκουσα να λένε τέτοια. «Ποια μεταγραφή ρε θα κάνετε; Δεν πουλιέμαι και με εκατομμύρια», τους είπα. Εγώ δεν τον πουλάω τον Ηρακλή, τον αγαπάω. Είναι η πιο καλή ομάδα, η πιο παλιά ομάδα», είπε.

Θυμάται με πόνο τον υποβιβασμό της ομάδας του ποδοσφαίρου και αφηγείται ότι «εννέα χρόνια η ομάδα μου στη Β΄ Εθνική. /Έχυσα τόσα δάκρυα που θα μπορούσαν να πνίξουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αλλά τώρα ο Ηρακλής μας δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ», τόνισε.

Η κυρία Χάιδω θεωρεί παιδιά της όλα εκείνα με τα οποία βρίσκεται στις κερκίδες του γηπέδου και τους συμβουλεύει πάντα «να μην κάνουν φασαρίες, να μη βρίζουν», παρά μόνο να λένε συνθήματα και να τραγουδάνε για την ομάδα.

«Να σας πω ένα σύνθημα;», μας ρώτησε κι άρχισε με όλη της τη δύναμη να τραγουδά ρυθμικά: «Οταν κατεβαίνει η γαλανή φανέλα τους αντιπάλους τούς πιάνει μαύρη τρέλα. Τρέμουνε το χρώμα, το κυανόλευκο στο πέρασμά του σκορπάει πανικό, Ηρακλή, Ηρακλή, Σαλονικιέ μου, γίγαντα γίγαντα δυναμικέ μου! Ηρακλή, Ηρακλή, Σαλονικιέ μου, άρχοντα άρχοντα μοναδικέ μου».

Οσον αφορά τι απαντά σε όσους χαρακτηρίζουν «γριές» τους οπαδούς του Ηρακλή, η κυρία Χάιδω είναι απόλυτα ξεκάθαρη: «Τίτλος είναι, ναι τίτλος, αν μπορούν ας γίνουν κι αυτοί, αλλά δεν μπορούν», συμπληρώνοντας ότι έκανε εγχείρηση στα δύο γόνατά της για να μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο και να βλέπει τον Ηρακλή της.

«Την Κυριακή παίζει ο Ηρακλής με τον Λεβαδειακό και θα πάω με τον ανιψιό μου. Όλοι με αγαπάνε, και τα παιδιά και οι αστυνομικοί μού φέρονται πολύ καλά» είπε, επισημαίνοντας όμως ότι εκτός από την ομάδα του ποδοσφαίρου παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και στο μπάσκετ αλλά και στο βόλεϊ.

Η κυρία Χάιδω έχει διαρκείας εισιτήρια για τους αγώνες και όπως λένε οι οπαδοί της ομάδας είναι η αγαπημένη όλων. «Την περιμένουμε να τη φέρουν στις κερκίδες των επισήμων για να δούμε την ομαδάρα μας. Ολοι μας την προσέχουμε», λέει χαρακτηριστικά ένας από τους φιλάθλους του «Γηραιού».

Η ιδέα της νέας μασκότ και η νονά της

Τον περασμένο Μάιο, η ΚΑΕ Ηρακλής άνοιξε τις πόρτες της και καθήκοντα general manager ανέλαβε η κυρία Ζωή Νικολαΐδου, μια νέα γυναίκα που προηγούμενα είχε εργαστεί στο marketing της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ως general manager στην ομάδα μπάσκετ του Περιστερίου αλλά και στη Lamda Development ως εμπορική διευθύντρια στο sports pack.

Από την πρώτη στιγμή που έφτασε στην ΚΑΕ Ηρακλής εντόπισε ότι δεν υπήρχε μασκότ κι άρχισε έτσι να δουλεύει το σχέδιο της «γέννησης» αυτής.

«Είμαι πέντε μήνες στην ομάδα και ήταν το πρώτο project που πιάσαμε και συζητήσαμε. Το πρώτο μας μέλημα ουσιαστικά -επειδή την παρακολουθούσα την ομάδα, μπορούσα να δω κάποια κενά που υπάρχουν και κάποιες βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν- ήταν να έχουμε στα χέρια μας ένα καλό και αξιοποιήσιμο marketing tool. Κι επειδή υπήρχε το κενό στο κομμάτι της μασκότ στον Ηρακλή για πάρα πολλά χρόνια, σε όλο τον οργανισμό του Ηρακλή, σε όλα τα αθλήματα, είπαμε ότι τι καλύτερο από το να δημιουργήσουμε μια μασκότ που θα τη χρησιμοποιήσουμε όχι σαν κλασική μασκότ να βγαίνει μια φορά στις 15, στις μέρες των αγώνων αλλά να τη βάλουμε στην καθημερινότητά μας και να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε σε επίπεδο καθημερινότητας, συνεργατών, με τους χορηγούς μας, με νέους χορηγούς. Οπότε αυτός ήταν ο στόχος. Αρα συνδυάσαμε τις ανάγκες και ”εκμεταλλευτήκαμε” το κομμάτι της μασκότ με αυτά που μπορεί να προσφέρει», εξήγησε στο «ΘΕΜΑ» η κυρία Νικολαΐδου.

Αφού λοιπόν αποφασίστηκε η «γέννηση» μιας μασκότ, στη συνέχεια, όπως είπε η γενική διευθύντρια της ΚΑΕ Ηρακλής, «καταλήξαμε στο κομμάτι της γριάς με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού», κάτι που, όπως είπε, «έτσι κι αλλιώς μας χαρακτηρίζει ως ομάδα».

«Καταλήξαμε στη γριά όχι μόνο για χιουμοριστικούς λόγους αλλά κι επειδή μια τέτοια φιγούρα, ουσιαστικά μια ανθρώπινη μορφή μασκότ, μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη στα χέρια μας. Οπότε ναι μεν χιούμορ αλλά υπήρχαν και πρακτικοί λόγοι πίσω από αυτήν την απόφαση. Με το που καταλήξαμε στο κομμάτι της γριάς, το οποίο συνδέεται πιο πολύ με τους φιλάθλους μας και με τον αυτοσαρκασμό και με τα συνθήματα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτήν τη λέξη, αμέσως μετά ήταν πάρα πολύ εύκολο να καταλήξουμε στο όνομα της μασκότ μας δίνοντας το όνομα ”Χάιδω”», είπε, τιμώντας έτσι την πιστή και παλιά οπαδό της ομάδας.

Ετσι, την περασμένη Κυριακή (4/10), στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό, έκανε την εμφάνισή της η μασκότ «Χάιδω» αλλά και η κυρία Χάιδω.

«Ηταν μια πολύ ωραία βραδιά για τον σύλλογο, είχε πάρα πολύ κόσμο και λόγω της πρεμιέρας και λόγω του αντιπάλου. Δημιουργήσαμε ένα event που το προετοιμάζαμε πάρα πολύ καιρό, δηλαδή από τη στιγμή που λάβαμε στα χέρια μας τη στολή, τον περασμένο Ιούλιο, προετοιμάζαμε το λανσάρισμα της μασκότ. Και μέσα στις σκέψεις που είχαμε, που ευτυχώς καταφέραμε και την υλοποιήσαμε, ήταν να είναι παρούσα και η κυρία Χάιδω, καθώς πρώτα από όλα ξέραμε πόσο θα την ευχαριστήσει. Όταν της το ανακοινώσαμε πραγματικά συγκινήθηκε. Ήμασταν σίγουροι ότι θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή για τους φιλάθλους μας αλλά και παρά πολύ δυνατή στιγμή να εμφανιστούν μαζί αγκαλιά η Χάιδω και η ”Χάιδω”», είπε η κυρία Νικολαΐδου.

Το κανάλι της «Χάιδως» στο ΤikΤok, τα σχόλια και ο επαγγελματίας χορευτής

Η μασκότ «Χάιδω» έχει αποκτήσει και κανάλι στο ΤikΤok (@xaido1908), όπου έχουν αναρτηθεί βίντεό της από την πρώτη της εμφάνιση, αλλά και ένα που ξεπροβοδίζει τους παίκτες που ανεβαίνουν στο λεωφορείο της ομάδας δίνοντάς τους το κολατσιό τους και σταυρώνοντάς τους για να πάνε όλα καλά και να γυρίσουν με τη νίκη! Οι παίκτες δε, παίρνουν το κολατσιό τους χωρίς δεύτερη κουβέντα, ενώ κάποιοι της φιλούν το χέρι.

Τα σχόλια των χρηστών πάντως είναι επαινετικά και πολλά προέρχονται από οπαδούς άλλων ομάδων. «Είμαι ΠΑΟΚ αλλά πολύ γουστάρω τη ”Χάιδω”, μπράβο συμπολίτες», έγραψε ένας. Μια άλλη χρήστρια έγραψε ότι «να ξέρετε άλλαξα ομάδα, από την Κυριακή έγινα Ηρακλής», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Je suis Χάιδω. Πολύ καλό, από έναν ΑΕΚτζή μπράβο σας για το χιούμορ, αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε».

Τώρα όσον αφορά την ταυτότητα αυτού που βρίσκεται μέσα στη στολή της μασκότ, η κυρία Νικολαΐδου αποκαλύπτει μόνο ένα στοιχείο του.

«Δεν θα πω ποιος είναι, γιατί το νόημα των μασκότ είναι να υπάρχει αυτή η αγωνία. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι ο ενσαρκωτής μας είναι επαγγελματίας χορευτής κι αυτό ήταν επιλογή μας, διότι θέλουμε από αυτή την ευγενική φυσιογνωμία της ηλικιωμένης γιαγιάς με τη μαγκούρα να περνάμε σε ένα σόου ουσιαστικά κατά τη διάρκεια των διακοπών του αγώνα που θα δώσει άλλη αύρα στα παιχνίδια μας», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας – Προσωρινά εκτός εθνικής ομάδας

Super League: Επιστροφή στη δράση με «αιώνιο» ντέρμπι και σκληρές δοκιμασίες για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Όλο το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στους «λίγους ανεγκέφαλους»: Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να μην ξαναέρθουν στο γήπεδο