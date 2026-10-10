Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στους «λίγους ανεγκέφαλους»: Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να μην ξαναέρθουν στο γήπεδο

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Μήνυμα στους «λίγους ανεγκέφαλους» που έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον φιλάθλων της Ένωσης, στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακό κόντρα στην Εφές, στη SUNEL Arena, έστειλε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ζήτησε από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να… τελειώσει από το γήπεδο τους υπεύθυνους. «Βάνδαλοι και κάφροι, που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία μας, που έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον των οπαδών μας, και που περιύβρισαν τους νεκρούς μας δεν έχουν καμία θέση στη SUNEL Arena. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει μεν τη συμβατική υποχρέωση ν’ αποκαταστήσει τις ζημιές, που προκλήθηκαν κατά την αναμέτρηση με Εφές, έχει όμως και την ηθική υποχρέωση ν’ αναζητήσει και ν’ απομονώσει αυτά τα κτήνη, και να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο ούτε στο Γήπεδό μας, ούτε σε κανένα άλλο γήπεδο», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

»Και μπορεί η πλειοψηφία των οπαδών της “ερυθρόλευκης” ομάδας να σεβάστηκε τους χώρους, και να έδειξε υποδειγματική συμπεριφορά, σεβόμενη τη φιλοξενία μας, ωστόσο, οι θλιβερές εικόνες των λίγων προκάλεσαν δικαιολογημένα αηδία, οργή και αγανάκτηση στις τάξεις των οπαδών μας, αλλά και όλων των υγιώς σκεπτομένων φιλάθλων όλης της χώρας. Η Διοίκηση της ΑΕΚ BC διαχειρίζεται μία συμβατική υποχρέωση και φιλοξενεί έναν αντίπαλό της στο Γήπεδό μας, αλλά δεν προτίθεται ν’ ανεχτεί ξανά συμπεριφορές, που ξεφεύγουν από τα όρια και που προσβάλλουν την ηθική μας, τις προσφυγικές καταβολές μας και γενικότερα την ένδοξη Ιστορία μας. Αναμένουμε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να καταγγείλει όσα συνέβησαν και να “τελειώσει” οριστικά από τα γήπεδα τους υπανθρώπους, που βεβήλωσαν το Γήπεδό μας», επισήμανε.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεσμεύτηκε, με ανακοίνωση της, για την αποκατάσταση ζημιών, τονίζοντας πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν οι υπαίτιοι και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με μεγάλη μας λύπη είδαμε κάποια συνθήματα που γράφτηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της Sunel Arena και άμεσα δόθηκε εντολή να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές. Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε αυτούς τους λίγους ανεγκέφαλους που αμαύρωσαν το παιχνίδι-γιορτή του Πρωταθλητή Ευρώπης και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο. Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, που δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα, θα είναι η ασπίδα προστασίας του γηπέδου που μας φιλοξενεί».

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