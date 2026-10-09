Ελλάδα – Αγγλία: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ στο παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών (Video)

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Τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ με την τήρηση ενός λεπτού σιγής τίμησαν η Ελλάδα και η Αγγλία πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των γυναικείων Εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου, πριν από δύο χρόνια, ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε από τη ζωή, με την αιφνίδια απώλειά του να προκαλεί θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Ο Μπάλντοκ είχε φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγγλία, όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του αποτέλεσε η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την οποία αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια.
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