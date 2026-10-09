search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 10:45
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 10:40

Πρώτος σκόρερ ο Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με τους Πέλικανς με 128-118 (video)

09.10.2026 10:40
antetokounmpo-miami

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν στο δεύτερο φιλικό του κόντρα στους Πελεκάνους της Νέας Ορλεάνης, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πρώτο σκόρερ.

Οι Χιτ κέρδισαν με 128-118, με τον Αντετοκούνμπο να παίζει μόλις 18 λεπτά, αλλά σε αυτό το διάστημα να σημειώνει 18 πόντους και να έχει 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Eίχε 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας και ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι.

Ο Γουίγκινς είχε 13 πόντους, ενώ ο Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά 14 μέτρησε ο Πουλ, από 12 είχαν οι Μπέι και Πιέρ, ενώ ο Μίσι άγγιξε το double double με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Διαβάστε επίσης

Euroleague: Επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Αναντολού Εφές αναζητά ο Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ 92-74: «Πράσινος» θρίαμβος με άμυνα από ατσάλι και 4 στα 4 στη Euroleague

Η υπόκλιση του Ρονάλντο στον Μέσι: «Έχεις όλο τον σεβασμό μου» – «Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι» το μήνυμα του Αργεντινού για το «αντίο» του από την «Αλμπισελέστε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katrinis vouli 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΚΑΚ: Ο Κατρίνης ζητά εξηγήσεις και έγγραφα για την επιλογή της νέας διοίκησης

antetokounmpo-miami
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος σκόρερ ο Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με τους Πέλικανς με 128-118 (video)

Nidal-Hasan
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: Οι ΗΠΑ θα εκτελέσουν live τηλεοπτικά, με στρατιωτικό απόσπασμα, τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Τέξας

aggeliki-iliadi-new
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα – Βλέπω κορίτσια που ψάχνουν ένα πορτοφόλι να τις συντηρεί» (Video)

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική «καταιγίδα» 12 δισ. ευρώ: Πώς η ακρίβεια, ο ΦΠΑ και τα τεκμήρια γέμισαν τα κρατικά ταμεία – Η φορολαίλαπα «τρώει» τις αυξήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

lazopoulos-lakis
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιουζ» είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (7/10)

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 10:45
katrinis vouli 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΚΑΚ: Ο Κατρίνης ζητά εξηγήσεις και έγγραφα για την επιλογή της νέας διοίκησης

antetokounmpo-miami
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος σκόρερ ο Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με τους Πέλικανς με 128-118 (video)

Nidal-Hasan
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: Οι ΗΠΑ θα εκτελέσουν live τηλεοπτικά, με στρατιωτικό απόσπασμα, τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Τέξας

1 / 3