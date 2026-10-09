Πρώτος σκόρερ ο Αντετοκούνμπο στη φιλική νίκη των Χιτ με τους Πέλικανς με 128-118 (video)

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Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν στο δεύτερο φιλικό του κόντρα στους Πελεκάνους της Νέας Ορλεάνης, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πρώτο σκόρερ.

Οι Χιτ κέρδισαν με 128-118, με τον Αντετοκούνμπο να παίζει μόλις 18 λεπτά, αλλά σε αυτό το διάστημα να σημειώνει 18 πόντους και να έχει 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Eίχε 8/13 δίποντα και 2/5 βολές, κάνοντας και ένα τρομερό κάρφωμα πάνω στον Μίσι.

Ο Γουίγκινς είχε 13 πόντους, ενώ ο Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά 14 μέτρησε ο Πουλ, από 12 είχαν οι Μπέι και Πιέρ, ενώ ο Μίσι άγγιξε το double double με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.

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