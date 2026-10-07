Η υπόκλιση του Ρονάλντο στον Μέσι: «Έχεις όλο τον σεβασμό μου» – «Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι» το μήνυμα του Αργεντινού για το «αντίο» του από την «Αλμπισελέστε»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής, κλείνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο στην καριέρα του, και ανάμεσα στα μηνύματα που ξεχώρισαν ήταν εκείνο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι δύο ποδοσφαιριστές συνδέθηκαν για περισσότερο από μία δεκαετία με την άτυπη κόντρα για το ποιος είναι ο GOAT, ο κορυφαίος όλων των εποχών, όμως αυτή τη φορά ο Πορτογάλος άφησε στην άκρη κάθε σύγκριση και υποκλίθηκε δημόσια στην πορεία του μεγάλου του αντιπάλου με την Αργεντινή.

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι»

Το «Μονουμεντάλ» αποτέλεσε το σκηνικό για την τελευταία εμφάνιση του Μέσι με τη φανέλα της χώρας του, σε μια βραδιά έντονης συγκίνησης.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ο οποίος βίωσε με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα τόσο τις μεγαλύτερες επιτυχίες όσο και ορισμένες από τις δυσκολότερες στιγμές της καριέρας του, προχώρησε μέσω Instagram στον προσωπικό του απολογισμό.

Argentina’s farewell drone show for Messi has got us all in our feels 🥹



A moment he will never forget 🐐🇦🇷



🎥 / @diariohoynet, IG – andresbrollo1, lucasgonz10, evabargiela, gusfor2002, federacchi pic.twitter.com/D7KYwraMUa — LiveScore (@livescore) October 7, 2026

Παραδέχθηκε ότι ήδη του λείπει η γαλανόλευκη φανέλα, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θεωρεί σωστή την απόφασή του να ολοκληρώσει την πορεία του με την εθνική ομάδα.

Χαρακτήρισε όλη αυτή τη διαδρομή ένα «απίστευτο ταξίδι», γεμάτο χαρές αλλά και λύπες, σημειώνοντας πως δεν μετανιώνει για κανένα από τα βήματα που έκανε όλα αυτά τα χρόνια.

🇦🇷 | La gran despedida final de Lionel Messi y el adiós a la selección argentina.



"Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera: despedirme de la selección. Ahora me toca acompañar. Los quiero, agradezco a Dios y estoy orgulloso de ser Argentino." pic.twitter.com/NhZbyH4uTb — Mia 🍋 (@Mialygosa) October 7, 2026

Η οικογένεια, οι συμπαίκτες και οι προπονητές

Ιδιαίτερη θέση στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μέσι είχαν οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα του σε όλη τη διάρκεια της πορείας του.

Πρώτη αναφορά έκανε στην οικογένειά του, την οποία χαρακτήρισε σταθερό στήριγμα, κυρίως στις δύσκολες περιόδους, όταν -όπως σημείωσε- είχε περισσότερο ανάγκη την παρουσία και τη συμπαράστασή της.

Ευχαρίστησε επίσης τους φίλους του, αλλά και όλους τους συμπαίκτες, τους προπονητές και τα τεχνικά επιτελεία με τα οποία συνεργάστηκε στην εθνική ομάδα.

Η ξεχωριστή αναφορά στον Ντιέγκο Μαραντόνα

Από το μήνυμα του Μέσι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο 39χρονος σταρ έκανε ειδική μνεία στον θρύλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τονίζοντας ότι βοήθησε τη χώρα να φτάσει εκεί όπου της άξιζε και ότι, ακόμη και μετά τον θάνατό του, αισθάνεται πως εξακολουθεί να στηρίζει την εθνική ομάδα «από τον ουρανό».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκε, επειδή, όπως ανέφερε, σεβάστηκαν πάντοτε την επιθυμία του να βρίσκεται στη διάθεση της εθνικής κάθε φορά που καλούνταν να φορέσει τη φανέλα της.

Στο τέλος της ανάρτησής του αναφέρθηκε και στον Θεό, αποδίδοντας στην καθοδήγηση και στο θέλημά Του τη δυνατότητα να φτάσει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του μέχρι αυτό το σημείο.

Ολόκληρο το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Μέσι

«Χθες ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι και ήδη μου λείπει η γαλανόλευκη φανέλα. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρά αλλά και λύπη, όμως είμαι βέβαιος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο.

Υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά να πω. Είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω με λίγα λόγια ή με μία μόνο ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα στο πλευρό μου και με στήριζε, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, όταν το είχα περισσότερο ανάγκη.

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος των φίλων μου, καθώς και όλων των συμπαικτών και προπονητών -μαζί με τα επιτελεία τους- με τους οποίους συνεργάστηκα. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, ο οποίος έφτασε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και ο οποίος, όπως λέω πάντα, μας βοηθούσε -τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας όσο και από τον ουρανό- σε κάθε βήμα που κάναμε.

Ευχαριστώ τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκα, που σεβάστηκαν πάντα τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφοσιωθώ στη χώρα μου κάθε φορά που ερχόταν η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και, φυσικά, ευχαριστώ τον Θεό: Χωρίς την καθοδήγηση και το θέλημά Του, δεν θα τολμούσαμε καν να ονειρευτούμε ότι θα φτάναμε ως εδώ».

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Έχεις όλο τον σεβασμό μου»

Ανάμεσα στις αντιδράσεις που συγκέντρωσε η ανάρτηση του Μέσι, μία ήταν αναπόφευκτο να τραβήξει περισσότερο την προσοχή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον οποίο ο Αργεντινός πρωταγωνίστησε για περισσότερο από μία δεκαετία σε μία από τις σπουδαιότερες αθλητικές αντιπαλότητες όλων των εποχών, θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια.

Ο Πορτογάλος άφησε κάτω από την ανάρτηση του Μέσι ένα σύντομο αλλά ξεκάθαρο μήνυμα αναγνώρισης και σεβασμού για όσα πέτυχε με την εθνική Αργεντινής.

«Λέο, τόσα χρόνια υπερασπίζεσαι τα χρώματα της χώρας σου και μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά», έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Διαβάστε επίσης

Το συγκινητικό αντίο του Μέσι: «Ό,τι καλύτερο μου συνέβη να φορώ την φανέλα της εθνικής» – Έκλαιγαν οι συμπαίκτες του (videos)

Μέσι: Το τελευταίο «ταγκό» στην Αργεντινή με γκολ και δύο ασίστ – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (Videos)

Το μήνυμα του Μέσι πριν το last dance με την «Αλμπιτσελέστε»: «Φεύγω με γαλήνη, σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο»