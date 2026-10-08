Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ 92-74: «Πράσινος» θρίαμβος με άμυνα από ατσάλι και 4 στα 4 στη Euroleague

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Την αήττητη πορεία του στη φετινή Euroleague συνέχισε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 της Φενερμπαχτσέ στο Telekom Center Athens, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με την άμυνά τους να αποτελεί ξανά το βασικό τους όπλο και τους Ματίας Λεσόρ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να πρωταγωνιστούν επιθετικά, οι «πράσινοι» έφτασαν στο 4-0, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 3-1.

Ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο με μπροστάρη τον Φρανσίσκο

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να ανατρέψει το αρχικό προβάδισμα της Φενερμπαχτσέ, η οποία ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 27-24.

Στη δεύτερη περίοδο, ωστόσο, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία, περιόρισαν τις επιθετικές επιλογές των φιλοξενούμενων και πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Καθοριστική ήταν η παρουσία του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, σημειώνοντας 14 πόντους και δίνοντας σημαντική επιθετική ώθηση στην ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 46-41, έχοντας δεχθεί μόλις 14 πόντους στη δεύτερη περίοδο.

«Πράσινη» έκρηξη με Ρογκαβόπουλο και Λεσόρ

Στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση στην άμυνα και άρχισε να δημιουργεί διαφορά ασφαλείας.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή σε ένα καθοριστικό δίλεπτο, όταν σημείωσε οκτώ πόντους, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο ξέσπασμα που έφερε το «τριφύλλι» στο +15 (62-47).

Την ίδια ώρα, ο Ματίας Λεσόρ κυριαρχούσε κοντά στο καλάθι, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Ο Γάλλος σέντερ αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για την επίθεση των «πράσινων», χωρίς η άμυνα της Φενερμπαχτσέ να βρίσκει αποτελεσματικό τρόπο να τον περιορίσει.

Εξίσου σημαντική ήταν η συνεισφορά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πρόσθεσε 19 πόντους, προσφέροντας σταθερές επιθετικές λύσεις.

Με το σκορ στο 67-55 στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο διατήρησε την υπεροχή του και έφτασε χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο τελικό 92-74, ολοκληρώνοντας μια νίκη με διαφορά 18 πόντων.

Ντεμπούτο για Φαλ – Οι τρεις σημαντικές απουσίες

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία και για τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε για 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα, καταγράφοντας δύο πόντους και ένα ριμπάουντ στο ντεμπούτο του.

Οι «πράσινοι» έφτασαν στην τέταρτη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση παρά τις σημαντικές απουσίες των Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, οι οποίοι παρέμειναν εκτός αγώνα.

Από την πλευρά της Φενερμπαχτσέ, ο Μπράξτον Κι ήταν εκείνος που ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους και επτά ριμπάουντ, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Αποθέωση για Γιασικεβίτσιους, νικητής ο Ομπράντοβιτς

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο κόσμος του Παναθηναϊκού επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αποθεώνοντας τον προπονητή της Φενερμπαχτσέ για τη σύνδεσή του με την ιστορία του συλλόγου.

Η επιστροφή του στο Telekom Center Athens, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από θετικό αποτέλεσμα, καθώς η τουρκική ομάδα υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των γηπεδούχων.

Έτσι, ο Γιασικεβίτσιους αποχώρησε ηττημένος από την αναμέτρηση με τον άλλοτε προπονητή και μέντορά του, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος είδε τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει χωρίς απώλειες την πορεία του στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 46-41, 67-55, 92-74.

Σε αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 58-77

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 97-79

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-94

Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 86-76

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0

Βαλένθια 4-0

Παρτιζάν 3-1

Φενέρμπαχτσε 3-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

Μπαρτσελόνα 2-1

Ερυθρός Αστέρας 2-2

Βίρτους Μπολόνια 2-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2

Ντουμπάι 2-2

Βιλερμπάν 2-2

Μπεσίκτας 1-2

Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2

Αναντολού Εφές 1-2

Μπασκόνια 1-2

Παρί 1-3

Μπάγερν Μονάχου 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3

Αρμάνι Μιλάνο 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

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