FIFA Ranking: Ανέβηκε 5 θέσεις η Ελλάδα – Μόνο η Πορτογαλία βελτίωσε τη θέση της στη δεκάδα

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Άνοδο 5 θέσεων στην Παγκόσμια Κατάταξη της FIFA πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας με τα επιτυχημένα αποτελέσματα στη League A του Nations League και βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η, που βρισκόταν στο προηγούμενο update!

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο στην εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς η προηγούμενη ήταν άνοδος 2 θέσεων, (από 48η-46η) τον Νοέμβριο του 2025. Επίσης υπάρχει ρεκόρ βαθμών στο διάστημα που ομοσπονδιακός τεχνικός είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού με τους 25,71 που συγκέντρωσε η ελληνική ομάδα βρίσκεται πλέον στους 1498,71 από 1473.

Η Πορτογαλία ήταν η μοναδική ομάδα που ανέβηκε θέσεις στην πρώτη 10άδα της ανανεωμένης παγκόσμιας κατάταξης FIFA, η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (7/10), ανεβαίνοντας δύο θέσεις και φτάνοντας στο Νο.5. Η Βραζιλία και το Μαρόκο υποχώρησαν από μία θέση, στις δύο μοναδικές ακόμη αλλαγές στην πρώτη 10άδα, καθώς αμφότερες αναδείχθηκαν ισόπαλες σε φιλικό αγώνα κατά το διεθνές παράθυρο που ολοκληρώθηκε. Η Πορτογαλία πανηγύρισε τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες του UEFA Nations League σε αυτό το διάστημα, επικρατώντας δύο φορές της Νορβηγίας και από μία των Ουαλίας και Δανίας.

Η Ισπανία, η οποία το καλοκαίρι κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, αύξησε τη διαφορά της στην κορυφή της κατάταξης, καθώς έκανε το «4 στα 4» στα πρώτα παιχνίδια του Nations League, νικώντας την Αγγλία με 3-2, την Κροατία δύο φορές και την Τσεχία. Η Αργεντινή παρέμεινε στο Νο. 2, μετά τη νίκη της με 3-0 επί του Μπενίν το βράδυ της Τρίτης (7/10), στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα της χώρας του. Η Γαλλία και η Αγγλία συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα, ενώ το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Μεξικό ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν στην ίδια θέση, στο Νο. 16, παρά το απόλυτο 4/4 στο συγκεκριμένο διεθνές παράθυρο, με νίκες απέναντι στο Περού (4-1), τη Χιλή (4-2), το Μεξικό (3-0) και τον Καναδά (1-0). Η Ρουάντα ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη άνοδο στην κατάταξη, κερδίζοντας εννέα θέσεις και φτάνοντας στο Νο. 119, κυρίως χάρη στη νίκη της με 2-1 επί του Πράσινου Ακρωτηρίου, που είχε ξεχωρίσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Σιέρα Λεόνε κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στη συγκεκριμένη ενημέρωση, υποχωρώντας οκτώ θέσεις στο Νο. 130, μετά τις ήττες της και στα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Η παγκόσμια κατάταξη θα ανανεωθεί ξανά στις 18 Νοεμβρίου.

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