«Διάβασα τη δήλωση του Κριστιάνο και, όπως κάθε μέρα, πάω να δουλέψω»: Η απάντηση του Ζόρζε Ζέσους στον Ρονάλντο

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Η δημόσια τοποθέτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση της αποχώρησής του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας.
Ο 41χρονος άσος εξέφρασε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην εθνική ομάδα, ωστόσο αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζέσους. Η αναφορά του σε υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν φανερώνει ότι το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών εξακολουθεί να είναι τεταμένο.
Ο Ζέσους κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Ρονάλντο και επέλεξε να μην επεκταθεί στο θέμα. «Διάβασα τη δήλωση και τώρα, όπως κάνω κάθε μέρα, πηγαίνω στα γραφεία της Ομοσπονδίας για να δουλέψω, για να σκεφτώ την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω» είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας.
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