Τέλος από την εθνική Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο – «Όταν έρθει η ώρα, θα εξηγήσω τους λόγους»

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Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την κόντρα που είχε με τον Ζόρζε Ζεσούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, αποφάσισε να πει «αντίο» στην εθνική ομάδα, με την οποία κατέκτησε το Euro το 2016.

Ο CR7 έκανε γνωστή την απόφασή του μέσω των social media, εξηγώντας πως θα μιλήσει σε μεταγενέστερο χρόνο για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας και έπειτα από μια συνομιλία με τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Εθνική Ομάδα.

Στην κατάλληλη στιγμή, θα εξηγήσω σε όλους τους Πορτογάλους τους λόγους που με οδήγησαν να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα, στην οποία πάντα ήμουν αφοσιωμένος.

Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς καμία εξαίρεση», έγραψε στα social media ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε από τον Ζόρζε Ζεσούς στην εθνική Πορτογαλίας για τα παιχνίδια του Nations League, ωστόσο δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στην αναμέτρηση με τη Νορβηγία.

Μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Πορτογάλος σταρ απείχε από τις προπονήσεις της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης με τη Δανία, ενώ σήμερα αποχώρησε από το γήπεδο πριν από την έναρξη της προπόνησης. Αιτία, όπως όλα δείχνουν, οι άκρως επιθετικές δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Δανία στην Κοπεγχάγη, διευκρίνισε ότι ο Ρονάλντο θα παραμείνει στον πάγκο.

🚨 @SICNoticias



Cristiano Ronaldo left in a van and didn't train with the team.



The Portugal captain's private plane is due to depart Madrid, Spain, late this afternoon for Copenhagen, Denmark.



Later this Wednesday, Ronaldo's plane is scheduled to depart Copenhagen for Madrid,… September 30, 2026

«Μπορώ να υπόσχομαι ό,τι θέλω. Είμαι ο προπονητής. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις· είπα στον παίκτη ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός. “Σε βάζω στον πάγκο. Αν σε χρειαστώ για 30 λεπτά, θα παίξεις· αν όχι, δεν θα παίξεις”. Κανένας παίκτης δεν πρόκειται ποτέ να μου αλλάξει γνώμη. Ούτε αυτός, ούτε κανένας άλλος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ούτε καν ο πρόεδρος του συλλόγου. Ποτέ, μηδενικές πιθανότητες», είπε ο Ζεσούς και συμπλήρωσε ότι στο αυριανό ματς βασικός θα ξεκινήσει ο Γκονσάλο Ράμος.

Seleção: "Não há nenhum jogador no mundo que fique contente de estar a aquecer 30 minutos e depois não entre. Quanto mais o Cristiano Ronaldo."



Jorge Jesus, selecionador de Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/OGIr7Eppe5 — O Fura-Redes (@OFuraRedes) September 30, 2026

Ο Ρονάλντο δεν φαίνεται να πείστηκε από τις εξηγήσεις του προπονητή και του προέδρου της ομοσπονδίας και αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής, με την οποία μετρά 234 συμμετοχές και 146 γκολ.

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