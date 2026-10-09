Euroleague: Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισε την πρώτη εντός έδρας νίκη, 89-66 την Εφές

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Την πρώτη του φετινή εντός έδρας νίκη στη Euroleague πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-66 της Αναντολού Εφές στη SUNEL Arena, που αποτελεί την προσωρινή έδρα του. Η ομάδα του Πειραιά ανέβασε την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα και έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση στην τρίτη περίοδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο και, ανεβάζοντας ρυθμό στην τρίτη περίοδο, κατάφεραν να δημιουργήσουν διαφορά ασφαλείας 18 πόντων (54-36 στο 26΄), αποκτώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Αυτή τη φορά, ο Ολυμπιακός έδειξε θετικά δείγματα και στην άμυνα, τομέας στον οποίο δεν έπειθε στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» μάζεψαν 49 ριμπάουντ (τα 21 επιθετικά και τα 28 αμυντικά), ενώ η Εφές είχε 31 ριμπάουντ (τα 8 επιθετικά και τα 23 αμυντικά). Ο Ολυμπιακός είχε 23 ασίστ για 13 λάθη. Η Εφές 16 ασίστ για 17 λάθη.

Ο Ολυμπιακός που πάντως τα… έσπασε έξω από τα 6.75 με 8/29 τρίποντα έκανε το 3-1, ενώ η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που πρόσφατα έχασε από σοβαρό τραυματισμό τον Μάικ Τζέιμς υποχώρησε στο 1-3.

Η 2η περίοδος ήταν το μοναδικό διάστημα στο οποίο προβλημάτισαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, όταν δηλαδή σημείωσαν μόλις 9 πόντους (9-15). Έκτοτε, με ομαδικότητα, πίεση στην άμυνα και πολυφωνία στην επίθεση… έφτασε άνετα στο θετικό αποτέλεσμα, χωρίς να έχει κάποιον συγκεκριμένο πρωταγωνιστή.

Ο Ζαν Μοντέρο βγήκε μπροστά στην 4η περίοδο (ο Ντόρσεϊ είχε 0/4 τρίποντα) και έδειξε ένα… δείγμα της δεινότητάς του στο σκοράρισμα. Ο Δομινικανός πόιντ γκαρντ μετρούσε μόλις 4 πόντους έως το 30ό λεπτό και όταν τέλειωσε ο αγώνας μετρούσε… 16! Δηλαδή πέτυχε 12 πόντους με 2 τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο!

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τέλειωσε το ματς με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από 9 πόντους είχαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Τάισον Ουόρντ, ενώ 9 πόντους με 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο πρόσφερε στην ομάδα του ο θεαματικός Εμπάι Εντζάι. Highlight του αγώνα η μαγική ασίστ του στον Ταϊρίκ Τζόουνς, που τέλειωσε με εντυπωσιακό κάρφωμα του Αμερικανού ψηλού.

Από 8 πόντους είχαν οι Παπανικολάου και Μίλερ-ΜακΙντάιρ (4 ριμπάουντ και 4 ασίστ), ενώ 9 ριμπάουντ έδωσε στον Ολυμπιακό ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ είχε συγκομιδή 7 πόντους και 6 ασίστ!

Από την Αναντολού Εφές ξεχώρισαν οι Κάμερον Πέιν (12π.), Πι Τζέι Ντόζιερ (11π.) και Τζόρνταν Λόιντ (10π.).

Ο Σάσα Βεζένκοφ παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου πρεσβευτή του One Team Ambassador πριν το τζάμπολ από τη μικρή Αμέλεια.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66.

Σε αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 58-77

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 97-79

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-94

Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 86-76

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-66

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 81-88

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 84-92

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0

Βαλένθια 4-0

Παρτιζάν 3-1

Φενέρμπαχτσε 3-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1

Μπαρτσελόνα 2-2

Ερυθρός Αστέρας 2-2

Βίρτους Μπολόνια 2-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2

Ντουμπάι 2-2

Βιλερμπάν 2-2

Ζάλγκιρις Κάουνας 2-2

Μπεσίκτας 2-2

Μπασκόνια 1-3

Αναντολού Εφές 1-3

Παρί 1-3

Μπάγερν Μονάχου 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3

Αρμάνι Μιλάνο 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

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