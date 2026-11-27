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Η Ουκρανία πρότεινε εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα προκειμένου να καταστούν δυνατές οι εξαγωγές τροφίμων και μετέφερε την πρόταση αυτή στους διεθνείς συμμάχους της, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμπιχα.

«Είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός. Είμαστε ευγνώμονες στην Ινδία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, οι οποίες διαδραματίζουν ενεργό και σημαντικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Περιμένουμε τώρα απάντηση από τη Ρωσία», ανέφερε ο Σιμπίχα, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα «Suspilne».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε προτείνει στην Ουκρανία να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα στο πλαίσιο της εκεχειρίας, αλλά το Κίεβο θα το εξέταζε μόνο ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας εκεχειρίας στον ενεργειακό τομέα.

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