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11.10.2026 22:56

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Άντεξε και με 9 παίκτες και έσπασε το «πράσινο» αήττητο

11.10.2026 22:56
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Ο Ολυμπιακός πήρε ένα τεράστιο τρίποντο στο ντέρμπι «αιωνίων» καθώς παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 65′ και με 9 από το 84′, κράτησε αυτό το υπερπολύτιμο 1-0 και ο Παναθηναϊκός έχασε για πρώτη φορά βαθμούς στην φετινή Super League.

Περισσότερα σε λίγο…

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ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 22:57
olympiakos-panathiniakos-fasi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Άντεξε και με 9 παίκτες και έσπασε το «πράσινο» αήττητο

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Κύπρος:  Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου από από συνομίληκους του – Τον χτυπούσαν με κλωτσιές και γροθιές στο κεφάλι (Video)

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