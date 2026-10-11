Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Άντεξε και με 9 παίκτες και έσπασε το «πράσινο» αήττητο

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Ο Ολυμπιακός πήρε ένα τεράστιο τρίποντο στο ντέρμπι «αιωνίων» καθώς παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 65′ και με 9 από το 84′, κράτησε αυτό το υπερπολύτιμο 1-0 και ο Παναθηναϊκός έχασε για πρώτη φορά βαθμούς στην φετινή Super League.
Περισσότερα σε λίγο…
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