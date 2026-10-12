Η Καλαμάτα «άλωσε» την Τούμπα με ηγέτη τον Βάργκας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τον Κένεθ Βάργκας να οργιάζει και να κάνει άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα, σκοράροντας δις, κερδίζοντας ένα πέναλτι και μια αποβολή, η Καλαμάτα για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε νικηφόρα από την Τούμπα, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Κοσταρικανός άσος των Μεσσήνιων κέρδισε κι εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι (28’), ήταν αυτός που με ατομική ενέργεια έκανε το 1-2 (56’), ενώ κέρδισε και την αποβολή του Αντώνη Τσιφτσή (62’). Ο Νταβίντ Κουρμινόφσκι (66’), με το παρθενικό γκολ του για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Για τον απογοητευτικό ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Σερίφ Εντιαγέ (44’), ένα γκολ που σήκωσε θύεμμα αντιδράσεων.

Η «Μαύρη Θύελλα», που αγωνίστηκε με γαλάζια εμφάνιση, μπήκε με πρόθεση να κάνει το παιχνίδι της. Κι απείλησε πρώτη, μόλις στο 8’. Ο Βάργκας έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Ντιαρά που σούταρε, με τον Τσιφτσή να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ. Στο επόμενο λεπτό, ήταν η σειρά του Τάισον να δοκιμάσει την τύχη του, σουτάροντας όμως δίπλα από το δεξί δοκάρι. Στο 16’, η υπέροχη ατομική ενέργεια του Βάργκας από τα αριστερά κατέληξε σε πλασέ, με την μπάλα να περνάει παράλληλα με την εστία του Τσιφτσή.

Η εμφάνιση των Μεσσήνιων επιβραβεύτηκε στο 28’. Σε στημένη φάση, ο Βάργκας έβαλε στην πλάτη του τον Εντιαγέ εντός περιοχής. Ο Σενεγαλέζος «γκρέμισε» τον Κοσταρικανό, με τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη να καταλογίζει πέναλτι. ο Βάργκας ανέλαβε και την εσχάτη των ποινών, κάνοντας το 0-1. Το άστοχο σουτ του Ζαφείρης στο 33’ ήταν μια πρώτη αντίδραση των γηπεδούχων, προτού ο Κουρμινόφσκι επιχειρήσει να βάλει από τη σέντρα το γκολ της σεζόν – η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ στάθηκε τυχερός καθώς ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους – ένα γκολ που έφερε θύελλα διαμαρτυριών από τους φιλοξενούμενους. Ο Πέλκας έκλεψε την μπάλα από τον Πινέιρο – χωρίς Αλέξανδρος Κατσικογιάννης και VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Χρήστος Βεργέτης) να δουν παράβαση – γύρισε προς το πέναλτι, ο Τάισον έσπρωξε λίγο την μπάλα κι ο Εντιαγέ από κοντά σκόραρε για το 1-1. Παρά την ισοφάριση, η εικόνα της ομάδας του «ανάγκασε» τον Λίσι να προχωρήσει σε διπλή αλλαγή στην ανάπαυλα.

Με Εντιαγέ (48’), Πέλκα (50’) και Ζίβκοβιτς (51’) οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν πιο πιεστικοί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως, η Καλαμάτα προηγήθηκε εκ νέου, πάλι με τον Βάργκας. Ο οποίος πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, έκανε επέλαση από τα αριστερά, «ζάλισε» τον Κένι και με δεξί, φαλτσαριστό πλασέ νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-2 στο 56’. Οι δυο τους μονομάχησαν και τρία λεπτά αργότερα.

Ο πρώην άσος των Χαρτς και Ερεντιάνο – μεταξύ άλλων – έφυγε στην πλάτη της άμυνας, τσίμπησε την μπάλα προ του εξερχόμενου Τσιφτσή, ο οποίος τον ανέτρεψε εκτός περιοχής. Ο Κατσικογιάννης έδειξε «παίζεται», αλλά από το VAR υπήρξε ενημέρωση για on field review. Ο Ηπειρώτης διαιτητής εν τέλει απέβαλλε τον πρώην τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, με τον Μοναστηρλή να μπαίνει στο ματς αντί του Πέλκα.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν χώρους κι έκαναν… πάρτι. Στο 65’ ο Χάμζα στάθηκε άτυχος, καθώς η απίθανη, διαγώνια λόμπα που επιχείρησε έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο επόμενο λεπτό, ο Αλόνσο έφυγε από τα αριστερά, «έκοψε» την κατάλληλη στιγμή στον αφύλακτο Κουρμινόφσκι που σε κενή εστία «έγραψε» το 1-3 μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της «Μαύρης Θύελλας» που βρέθηκαν στην Τούμπα σε ένα ιστορικό βράδυ για την ομάδα τους.

Μετά από επτά αποτυχημένες απόπειρες (6-1-0 με 23-4 τέρματα), η Καλαμάτα κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα του ΠΑΟΚ, φτάνοντας στο δεύτερο φετινό «τρίποντο» και τους επτά (7) βαθμούς, σκαρφαλώνοντας στη 10η θέση. Παράλληλα, υποχρέωσε τους «ασπρόμαυρους» στη δεύτερη ήττα τους στη Super League, έφερε τρομερές αποδοκιμασίες από το κοινό και κράτησε την ομάδα του Λίσι στους 12 βαθμούς και την τέταρτη θέση.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: Ελουστόντο – Πινέιρο, Κουρμινόφσκι.

Κόκκινη: Τσιφτσής (62’)

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς (74’ Ούγκρεσιτς), Ζαφείρης, Πέλκας (63’ Μοναστηρλής, Χατσίδης (46’ Ζίβκοβιτς), Τάισον (74’ Μπάνζα), Εντιαγέ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Στρούγγης, Ντιαρά (78’ Κατάλντι), Αλόνσο, Μορέιρα (83’ Λιατσικούρας), Καλουτσικίδης, Πινέιρο, Χάμζα (84’ Σίγκουρτσον), Βάργκας, Κουρμινόφσκι (84’ Μιράντα), Ροντρίγκες (73’ Μπακαγιόκο).

Διαβάστε επίσης

ΝΒΑ: Ποσό ρεκόρ για τη φανέλα του Τζόρνταν από τους τελικούς του 1998 – Πόσα εκατομμύρια «έπιασε» σε δημοπρασία

Παναθηναϊκός κατά Αλγκουαθίλ: «Η αλαζονεία και το “οπαδιλίκι” δεν συνιστούν μαγκιά»

Super League: Φωτιά στην κορυφή μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού – Παρέμειναν πρώτοι οι «πράσινοι», στο -1 η ΑΕΚ και στο -2 οι «ερυθρόλευκοι»