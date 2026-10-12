ΝΒΑ: Ποσό ρεκόρ για τη φανέλα του Τζόρνταν από τους τελικούς του 1998 – Πόσα εκατομμύρια «έπιασε» σε δημοπρασία

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Η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA το 1998, στη διάρκεια του περίφημου «Last Dance», πωλήθηκε έναντι του ποσού-ρεκόρ των 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Hunt Auctions ανακοίνωσε τη Δευτέρα (12/10) ότι η φανέλα των Σικάγο Μπουλς, την οποία ο Τζόρνταν φόρεσε σε αγώνα και έχει υπογράψει, αγοράστηκε μέσω ιδιωτικής συμφωνίας από τον Ρον Φέρμαν, επενδυτή στον τομέα των ακινήτων με έδρα το Μαϊάμι.

Michael Jordan's Game 2 jersey from the 1998 NBA Finals sold for a record $14 million in a private deal via @HuntAuctions.



That sets the new high mark for an NBA jersey, breaking the previous record set just last month, where MJ's '98 Game 3 jersey sold for $12.3 million. pic.twitter.com/A6ahUXCFnq October 12, 2026

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από τον χώρο του μπάσκετ. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, η συγκεκριμένη φανέλα του Τζόρνταν καταλαμβάνει πλέον τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις ακριβότερες πωλήσεις φανελών που έχουν φορεθεί σε αγώνες, ανεξαρτήτως αθλήματος. Στην κορυφή βρίσκεται η φανέλα των Νιου Γιορκ Γιάνκις που φορούσε ο Μπέιμπ Ρουθ στον τρίτο αγώνα του World Series του 1932, όταν προανήγγειλε ένα home run, η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τζόρνταν και οι Μπουλς νίκησαν τους Γιούτα Τζαζ με 4-2 στη σειρά των τελικών του 1998, κατακτώντας το έκτο και τελευταίο πρωτάθλημα της καριέρας του με την ομάδα του Σικάγο. Ο δεύτερος αγώνας διεξήχθη στις 5 Ιουνίου 1998 στο Σολτ Λέικ Σίτι, με τους Μπουλς να ισοφαρίζουν τη σειρά σε 1-1, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον σούπερ σταρ γκαρντ τους. Ο Τζόρνταν σημείωσε 37 πόντους, μάζεψε πέντε ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 93-88.

Michael Jordan's Game 2 ‘98 Finals jersey sells for record $14 million https://t.co/6S3IuQva81 — ARN News Centre (@ARNNewsCentre) October 12, 2026

Εννέα ημέρες αργότερα, ο Τζόρνταν κατέκτησε το έκτο και τελευταίο βραβείο MVP των τελικών του NBA στην καριέρα του, έχοντας δύο περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία της διοργάνωσης. Το εξαιρετικά δημοφιλές ντοκιμαντέρ «The Last Dance», το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, επικεντρώθηκε στην αγωνιστική περίοδο 1997-98 των Σικάγο Μπουλς.

«Το ποσό-ρεκόρ που επιτεύχθηκε από την πώληση της συγκεκριμένης φανέλας του Μάικλ Τζόρνταν αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της σημασίας που έχει ο Τζόρνταν στον χώρο των αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων και στη δημοφιλή κουλτούρα. Αυτό το ξεχωριστό αντικείμενο συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις του Τζόρνταν σε τελικούς του NBA, κατά τη διάρκεια της σεζόν του “Last Dance”, με την οποία ολοκλήρωσε τη σπουδαία καριέρα του», δήλωσε ο Ντέιβιντ Χαντ, πρόεδρος της Hunt Auctions.

Record Air. Important 1998 @NBA Finals Game Two @chicagobulls Michael Jordan game worn road jersey sold via private treaty sale for $14,000,000. The price is a world record for any basketball memorabilia item and the second highest price ever paid for a sports jersey of any… pic.twitter.com/2ax0XBvjxm October 12, 2026

«Η σημασία του Μάικλ Τζόρνταν στην αγορά αθλητικών αναμνηστικών είναι αναγνωρισμένη εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο πλέον η αξία του έχει ανέβει σε ένα επίπεδο που παραπέμπει σε μια κορυφαία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η οποία συνήθως προορίζεται για εμβληματικά έργα τέχνης. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μπορέσαμε να διευκολύνουμε αυτή την ιστορική πώληση, η οποία αποτελεί ακόμη ένα σημείο αναφοράς για τον κλάδο μας», πρόσθεσε.

A game-worn, autographed Michael Jordan road jersey from the 1998 NBA Finals has been privately sold for $14 million. https://t.co/yiry5CdxBy — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) October 12, 2026

Το προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από το μπάσκετ ήταν τα 12,26 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που καταβλήθηκε για τη φανέλα που φορούσε ο Τζόρνταν στον τρίτο αγώνα των τελικών του 1998. Η συγκεκριμένη φανέλα είχε πωληθεί μέσω δημοπρασίας τον Σεπτέμβριο.

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