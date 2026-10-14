Champions League: «Βόμβα» της Μπριζ στο Μιλάνο με χατ τρικ Τρεσόλντι – Γκέλα για Μπάγερν, θρίαμβοι για Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ

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Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ ακολούθησαν το παράδειγμα της Σπόρτινγκ κι έκαναν στο 2 στα 2 στο πρώτο «πιάτο» της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Το πρόσωπο της βραδιάς, όμως, ήταν ο Νικολό Τρεσόλντι, ο οποίος «μάγεψε» στο «Σαν Σίρο», όπου με χατ τρικ οδήγησε την Κλαμπ Μπριζ σε ονειρεμένο «διπλό» επί της Ίντερ με 4-3, στο πιο συγκλονιστικό ματς του σημερινού «μενού».

Μετά από ένα πρώτο 45λεπτο που δυσκολεύτηκαν απέναντι σε Γαλατασαράι και Λιλ, στο δεύτερο οι… μηχανές των Καταλανών και των Λονδρέζων δούλεψαν… στο φουλ με αποτέλεσμα οι «μπλαουγκράνα» να περάσουν με το εμφατικό 4-1 από την Κωνσταντινούπολη και οι «κανονιέρηδες» να «γράψουν» το 3-0 επί των «λιλουά».

Η Μπάγερν δεν γλίτωσε το μεγάλο «κάζο» στη Νορβηγία, όταν βρέθηκε να χάνει 2-0 από την «πρωτάρα» Βίκινγκ στο ημίχρονο. Στο β’ μέρος, όμως, οι πρωταθλητές Γερμανίας «πάτησαν γκάζι» και με… μπροστάρη τον Χάρι Κέιν (2 γκολ) έφεραν προσωρινά τα πάνω κάτω. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, «χτύπησαν» στο φινάλε για να πάρουν έναν «χρυσό» βαθμό με το τελικό 3-3.

Δύο στα δύο για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο ξεκίνημα του Champions League (2-0 τη Λανς), ενώ η Σαμπάχ πέτυχε ιστορική νίκη στην «παρθενική» της εμφάνιση στη διοργάνωση (2-0 τη Σλάβια Πράγας).

Η 2η αγωνιστική της League Phase εκκίνησε με την ομάδα των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη να περνά από τη Γαλλία με τα γκολ των Σουάρες και Ντουμπιά με 2-0, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πρώτη τους ήττα. Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε αλλαγή στο 85′ αντί του Σουάρες, ενώ ο Βαγιαννίδης είδε όλο το ματς από τον πάγκο των «Λιονταριών».

Βραδιά ονείρου για την «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης, Σαμπάχ. Παρά τη βαριά ήττα της πρεμιέρας στο «Ολντ Τράφορντ» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4-0), η Σαμπάχ του γνώριμου στο ελληνικό κοινό, Βάλντας Νταμπράουσκας, πέτυχε ιστορική νίκη επί της Σλάβια Πράγας (0/2) με 2-0 στο Μπακού με τα τέρματα των Πάρις και Μίκελς στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League

Λανς (Γαλλία) – Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) 0-2

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-0

Ίντερ (Ιταλία) – Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) 3-4

Άρσεναλ (Αγγλία) – Λιλ (Γαλλία) 3-0

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) – Μάντσεστερ Γιουν.(Αγγλία) 2-0

Λειψία (Γερμανία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-0

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) – Νάπολι (Ιταλία) 3-1

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-4

Βίκινγκ (Νορβηγία) – Μπάγερν (Γερμανία) 3-3

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Κόμο (Ιταλία) 14/10, 19:45

ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 14/10, 19:45

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 14/10, 22:00

Ρόμα (Ιταλία) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14/10, 22:00

Άστον Βίλα (Αγγλία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 14/10, 22:00

Μπέτις (Ισπανία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 14/10, 22:00

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 14/10, 22:00

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 14/10, 22:00

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 14/10, 22:00

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