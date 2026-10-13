Αποκάλυψη Times για Ινφαντίνο: Τα 1,76 εκατ. δολάρια από κρυφούς μισθούς, η χλιδή στο Μαϊάμι και τα αναπάντητα ερωτήματα

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Μια νέα υπόθεση που αφορά τις οικονομικές απολαβές του Τζάνι Ινφαντίνο φέρνει στο προσκήνιο η βρετανική εφημερίδα The Times, με την αποκάλυψή της να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και να εγείρει ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων διαφάνειας στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν η ιταλική Gazzetta dello Sport, το Rai News και το Al Jazeera, επικαλούμενα την έρευνα των Times, ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να εισέπραξε το 2024 πρόσθετες απολαβές ύψους 1,76 εκατομμυρίων δολαρίων, πέραν του επίσημου μισθού και των μπόνους του.
Το ποσό προκύπτει από αμερικανικά φορολογικά έγγραφα της εταιρείας FWC2026 US Inc, η οποία συνδέεται με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές φέρονται να μην εμφανίζονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της FIFA, παρά τη δέσμευση της ομοσπονδίας, από το 2016, να δημοσιοποιεί τις αποδοχές των ανώτατων στελεχών της.
Τα οικονομικά στοιχεία που επικαλούνται τα διεθνή δημοσιεύματα παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις επίσημες αποδοχές του Ινφαντίνο και στις πρόσθετες πληρωμές που καταγράφηκαν στις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα:
Τα στοιχεία αυτά εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο καταγραφής και δημοσιοποίησης των συνολικών οικονομικών απολαβών του προέδρου της FIFA.
Ξεχωριστό μέρος της έρευνας αφορά την πολυτελή διαμονή του Ινφαντίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την προετοιμασία του Μουντιάλ 2026.
Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, οι Times εξετάζουν κατά πόσο μέρος των πρόσθετων παροχών συνδεόταν με την κάλυψη των εξόδων διαμονής του σε παραθαλάσσια έπαυλη στην περιοχή Sunset Islands του Μαϊάμι Μπιτς.
Το ακίνητο είχε αποκτηθεί το 2023 από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Έρικ Σμιντ, έναντι περίπου 27 εκατομμυρίων δολαρίων.
Όπως μετέδωσε το Rai News, εκπρόσωπος του Σμιντ επιβεβαίωσε ότι ο Ινφαντίνο νοίκιαζε την κατοικία για τρία χρόνια, καταβάλλοντας ενοίκιο σε τιμές αγοράς, αλλά δεν διαμένει πλέον εκεί.
Δεν έχει, πάντως, επιβεβαιωθεί ότι τα χρήματα που καταγράφονται ως πρόσθετες απολαβές χρησιμοποιήθηκαν πράγματι για την κάλυψη του ενοικίου της κατοικίας.
Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία κλήθηκε από τους Times να τοποθετηθεί για τις πρόσθετες πληρωμές.
Σύμφωνα με το Rai News, εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε ότι οι ετήσιες αποδοχές του Ινφαντίνο και οι συμβατικές παροχές του καθορίζονται από την αρμόδια υποεπιτροπή, ενώ οι σχετικές πληρωμές δηλώνονται στις αμερικανικές αρχές βάσει των ισχυουσών υποχρεώσεων.
Ωστόσο, η απάντηση δεν διευκρίνισε γιατί τα συγκεκριμένα ποσά δεν συμπεριλήφθηκαν στις δημόσιες οικονομικές εκθέσεις της ομοσπονδίας.
Η διαφορά ανάμεσα στη φορολογική δήλωση των ποσών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη δημοσιοποίησή τους από τη FIFA αποτελεί το κεντρικό ζήτημα της υπόθεσης.
Η αποκάλυψη προκάλεσε την αντίδραση του Μιγκέλ Μαδούρο, πρώην επικεφαλής της επιτροπής διακυβέρνησης της FIFA.
Όπως μεταδίδουν το Rai News και το Al Jazeera, ο Μαδούρο υποστήριξε ότι η μη δημοσιοποίηση των πρόσθετων απολαβών συνιστά σαφή παραβίαση του καταστατικού της ομοσπονδίας και ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας.
Η νέα υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διοίκηση Ινφαντίνο βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με επικρίσεις για ζητήματα διακυβέρνησης και εμπορικής διαχείρισης.
Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στην προεδρία της FIFA από το 2016 και η επόμενη εκλογική διαδικασία της ομοσπονδίας έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.
Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές ήταν παράνομες, ούτε έχει ανακοινωθεί ανεξάρτητο πόρισμα για ενδεχόμενες παραβάσεις.
Παραμένει, ωστόσο, το βασικό ερώτημα που αναδεικνύει η έρευνα των Times: γιατί πρόσθετες αμοιβές εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες εμφανίζονται σε αμερικανικά φορολογικά έγγραφα, δεν αποτυπώθηκαν στις δημόσιες οικονομικές εκθέσεις της FIFA;
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