Champions League: Για την έκπληξη η ΑΕΚ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» κόντρα στη Σαχτάρ

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Βήμα δεύτερο για την ΑΕΚ στο Champions League που θα επιδιώξει να κάνει το 2 στα 2 μετά τη νίκη της στην πρεμιέρα επί της ΛΑΣΚ.

Η Ενωση αντιμετωπίζει στο ουδέτερο «Στάμφορντ Μπριτζ» την Σαχτάρ Ντόνετσκ (22:00 Magenta TV) του Αρντά Τουράν. Οι Ουκρανοί μπορεί να αγωνίζονται μακριά από το σπίτι τους λόγω του πολέμου, ωστόσο διαθέτουν μια εξαιρετική ομάδα με ταχύτητα και τρομερή ποιότητα μπροστά όπου διαθέτουν τους Μεντόσα και Ελίας.

Η Σαχτάρ στην πρεμιέρα είχε αναδειχθεί ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με την Αϊντχόφεν.

Διαιτητής: Κρις Κάβανα (Αγγλία)

Πιθανές ενδεκάδες:

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τόμπιας, Μποντάρ, Ματβιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον Γκόμες, Άλισον Σαντάνα, Οτσέρετκο, Ισάκε, Μεντόσα, Κάουα Ελίας

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγιερ, Βιτάλις, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς

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