Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το ξέσπασμά του – Επιστρέφει στην Αθήνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα δεδομένα προκύπτουν στον Ολυμπιακό μετά τις δημόσιες αιχμές του Τάιλερ Ντόρσεϊ, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να αποφασίζει τον αποκλεισμό του από την αποστολή για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague. Παράλληλα, ο ομογενής γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα.

Η απόφαση της διοίκησης ήρθε μετά τις δηλώσεις του παίκτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες προκάλεσαν αίσθηση και έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τον ρόλο του στην ομάδα και τη συνεργασία του με το τεχνικό επιτελείο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Με μια σύντομη ενημέρωση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την απόφασή της για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αναφέροντας:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Tyler Dorsey τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα».

Οι αιχμές του Ντόρσεϊ για τον χρόνο συμμετοχής του

Νωρίτερα, ο Ντόρσεϊ είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του μέσω Instagram, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την αντιμετώπιση που θεωρεί ότι έχει από τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος στάθηκε, μεταξύ άλλων, στη μείωση του χρόνου συμμετοχής του, ενώ έθεσε ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο χρόνος του στο παρκέ περιορίστηκε ξαφνικά, προαναγγέλλοντας παράλληλα πως θα μιλήσει για όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

«Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!», ήταν το μήνυμά του.

Η συζήτηση που προηγήθηκε και οι διαφορετικές απόψεις

Οι δηλώσεις του Ντόρσεϊ έγιναν με αφορμή απόσπασμα της εκπομπής Triple Threat Show, που προβάλλεται στο κανάλι Amerikanos24. Στη συγκεκριμένη συζήτηση, ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και ο Τσίμα Μονέκε εξέφρασαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τη θέση του γκαρντ στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Από τη μία πλευρά, ο παίκτης της Ντουμπάι εξέφρασε την άποψη ότι ο Ντόρσεϊ δεν είναι αναντικατάστατος και ότι η ομάδα θα μπορούσε να καλύψει το κενό του. Από την άλλη, ο αθλητής του Ερυθρού Αστέρα διαφώνησε, τονίζοντας ουσιαστικά πως ο Ολυμπιακός οφείλει να αναγνωρίσει την προσφορά του ομογενούς γκαρντ την περασμένη σεζόν, όταν συνέβαλε στην πορεία προς την κατάκτηση της EuroLeague.

Πλέον, μένει να φανεί ποια θα είναι η συνέχεια στην υπόθεση και αν η επιστροφή του Ντόρσεϊ στην Αθήνα θα σηματοδοτήσει περαιτέρω εξελίξεις στις σχέσεις του με τον Ολυμπιακό.

Διαβάστε επίσης

Champions League: «Βόμβα» της Μπριζ στο Μιλάνο με χατ τρικ Τρεσόλντι – Γκέλα για Μπάγερν, θρίαμβοι για Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ

Euroleague: Μυθική ανατροπή από το -28 στη Βαλένθια και νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση με 102-97

Euroleague: Με άμυνα από ατσάλι ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτιζάν με 72-55 στο Βελιγράδι και έκανε το 5Χ5