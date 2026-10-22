«Κόντρα» Ναν-Φουρνιέ με φόντο τις αποκαλύψεις για τα στημένα στο μπάσκετ

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Με ανάρτησή του στο X, ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στον Κέντρικ Ναν, μετά το σχόλιο του Αμερικανού για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.
Την αρχή έκανε ο Αμερικανός άσος, ο οποίος, απαντώντας σε δημοσίευμα του Basketball Maniacs, έγραψε: «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου».
Ακολούθησε η παρέμβαση του Γάλλου παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος επέλεξε το X για να στείλει το δικό του μήνυμα, εν μέσω των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων που έχει προκαλέσει σοβαρότατες αναταράξεις στον χώρο του αθλήματος.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τους «ερυθρόλευκους» έγραψε χαρακτηριστικά: «Η αποτυχία δεν σε καθορίζει. Το πώς αντιδράς σε αυτήν σε καθορίζει. Παραδέξου την σαν άντρας ή κατηγορήστε τους άλλους σαν δειλός. Η επιλογή είναι δική σου».
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