Μηνύματα-φωτιά στη δικογραφία για το μπάσκετ: Το «πρέπει να χάσουν, θέλω να τους διαλύω», τα 150.000 του Λιόλιου και η κράτηση στο Costa Navarino που ζητούσε η Τσαρούχα

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του Basketgate, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, μηνύματα που φέρονται να αποτυπώνουν προσπάθειες χειραγώγησης αγώνων, καταγγελίες για χρηματικές παροχές σε διαιτητές και μαρτυρίες για οικονομικές συναλλαγές με στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων στο ελληνικό μπάσκετ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και άλλα πέντε πρόσωπα που συνδέονται με τον χώρο του αθλήματος και έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται και προετοιμάζουν την υπεράσπισή τους ενόψει των απολογιών τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των αναμετρήσεων που βρίσκονται υπό έλεγχο για πιθανή χειραγώγηση με εμπλοκή κατηγορούμενων διαιτητών περιλαμβάνονται αγώνες του Προμηθέα Πατρών με αντιπάλους, μεταξύ άλλων, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και την ΑΕΚ, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, και συγκεκριμένα τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026. Νομικοί κύκλοι διευκρινίζουν, παράλληλα, ότι στη δικογραφία δεν περιλαμβάνονται αγώνες στους οποίους συμμετείχαν είτε η ΚΑΕ Ολυμπιακός είτε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνύματα που φέρεται να έχουν ανταλλάξει πρόσωπα τα οποία ελέγχονται στο πλαίσιο της έρευνας και τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσκομιστεί στις αρμόδιες αρχές ως στοιχεία για την υπόθεση.

Σε ένα από αυτά, που αποδίδεται στον κατηγορούμενο επιχειρηματία, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ…. , θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται να αποτυπώνει την πρόθεση παρέμβασης στην έκβαση αγώνα, με στόχο να ηττηθεί συγκεκριμένη ομάδα. Το περιεχόμενό του εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης των στοιχείων της δικογραφίας.

Σε άλλο μήνυμα, το οποίο φέρεται να απέστειλε η κατηγορούμενη διαιτητής Βάσω Τσαρούχα προς επιχειρηματία που προχώρησε σε καταγγελίες, γίνεται αναφορά σε κράτηση σε πολυτελές ξενοδοχείο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, το μήνυμα αναφέρει: «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο Costa Navarino”;».

Κατά τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη κράτηση στο Costa Navarino φέρεται να έχει επιβεβαιωθεί για το 2018. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι δύο μάρτυρες-κλειδιά και οι περίπου 30 αγώνες

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρονται να διαδραματίζουν οι καταθέσεις δύο μαρτύρων, οι οποίοι προσήλθαν ενώπιον του αθλητικού εισαγγελέα και εισέφεραν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, επιχειρούνταν η χειραγώγηση αγώνων.

Οι δύο μάρτυρες φέρονται να έχουν προσκομίσει στοιχεία και μηνύματα προς ενίσχυση των καταγγελιών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας δεν άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους, καθώς οι καταθέσεις τους κρίθηκαν σημαντικές για την εξέλιξη της έρευνας.

Ο πρώτος μάρτυρας είναι εν ενεργεία διαιτητής, ο οποίος φέρεται να έχει αναφερθεί σε περίπου 30 αγώνες μπάσκετ της Β΄ κατηγορίας, κατά την περίοδο από το 2018 έως το 2026.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, λάμβανε εντολές από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διαιτητεύσει συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Όπως φέρεται να υποστήριξε, ως αντάλλαγμα δεν λάμβανε χρήματα, αλλά εξακολουθούσε να ορίζεται σε σημαντικούς αγώνες.

Ο διαιτητής φέρεται, μάλιστα, να έχει παραδώσει μηνύματα που, κατά τους ισχυρισμούς του, επιβεβαιώνουν όσα περιγράφει στην κατάθεσή του. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Οι καταγγελίες για τις 50.000 και τις 100.000 ευρώ

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα-κλειδί, ο οποίος φέρεται να είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας της Β΄ κατηγορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος μάρτυρας περιέγραψε δύο διαφορετικές περιπτώσεις οικονομικών παροχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο, οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς του, συνδέονταν με την αγωνιστική πορεία ομάδων και την εξέλιξη των διοργανώσεων.

Ειδικότερα, φέρεται να κατέθεσε ότι έλαβε 50.000 ευρώ από τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα, Βαγγέλη Λιόλιο, ως οικονομική βοήθεια, προκειμένου να ενισχυθεί η ομάδα του και να προωθηθεί η αγωνιστική της ανέλιξη. Κατά τον ίδιο ισχυρισμό, τα χρήματα αυτά δεν του ζητήθηκε στη συνέχεια να τα επιστρέψει.

Ο μάρτυρας φέρεται να συνέδεσε την οικονομική αυτή παροχή με όσα ακολούθησαν σε επόμενη αναμέτρηση. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στον επόμενο αγώνα ορίστηκε κατηγορούμενη διαιτητής, στην οποία, όπως υποστήριξε, καταβλήθηκαν 5.000 ευρώ, προκειμένου να είναι βέβαιη η νίκη της ομάδας του.

Η φερόμενη καταβολή των χρημάτων παρουσιάζεται στην κατάθεσή του ως «ευχαριστώ» για την «εξυπηρέτηση» που είχε προηγουμένως προσφέρει στον Βαγγέλη Λιόλιο. Πρόκειται για ισχυρισμούς του μάρτυρα, οι οποίοι εξετάζονται στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας.

Ο ίδιος μάρτυρας φέρεται, παράλληλα, να αναφέρθηκε σε ακόμη μία οικονομική συναλλαγή, η οποία, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, σημειώθηκε το 2016.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι έλαβε 100.000 ευρώ μέσω τρίτου προσώπου, προκειμένου να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του. Κατά τον ισχυρισμό του, η συγκεκριμένη ενέργεια αποσκοπούσε στο να διευκολυνθεί η άνοδος του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία, με επικεφαλής τότε τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος της κατάθεσης του επιχειρηματία και εντάσσονται στο σύνολο των στοιχείων που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές για την υπόθεση.

Η καταγγελία για αγώνα στο εξωτερικό και τα 10.000 ευρώ

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και κατάθεση πρώην διαιτητή, ο οποίος αναφέρεται σε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε αγώνα εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, συνάδελφός του από το εξωτερικό κατήγγειλε ότι δέχθηκε πρόταση από κατηγορούμενο, με αντάλλαγμα 10.000 ευρώ, προκειμένου να διευθύνει συγκεκριμένη αναμέτρηση με προκαθορισμένο τρόπο.

Το συγκεκριμένο περιστατικό φέρεται να αφορά αγώνα του 2021 και εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις καταγγελίες περί προσπάθειας χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.

Η συγκεκριμένη αναφορά προστίθεται στις καταθέσεις και στα μηνύματα που έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια επηρεασμού διαιτητικών αποφάσεων και αποτελεσμάτων.

Στα χέρια του ανακριτή τα στοιχεία

Το σύνολο των καταγγελιών, των καταθέσεων και των μηνυμάτων βρίσκεται πλέον στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί.

Η έρευνα αφορά τόσο τις αναφορές για συγκεκριμένους αγώνες όσο και τις φερόμενες οικονομικές συναλλαγές και τις καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαιτησία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μαρτύρων, της προέλευσης και του περιεχομένου των μηνυμάτων, καθώς και της ενδεχόμενης σύνδεσής τους με τις αναμετρήσεις που έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Δεν αποκλείεται, εφόσον από την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού προκύψουν νέα στοιχεία και ενδεχόμενες ευθύνες, να διευρυνθεί ο κύκλος των προσώπων που θα βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας.

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