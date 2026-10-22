Η καταγγελία Ουκρανού διαιτητή για απόπειρα δωροδοκίας στον τελικό του EuroCup και ο ρόλος του Κορομηλά – «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια και θέλω να στηρίξεις τα αδέλφια μου»

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Σοβαρές καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας ενόψει του δεύτερου τελικού του EuroCup, τον Απρίλιο του 2021, περιλαμβάνει η δικογραφία που αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, στενό συνεργάτη του και τέσσερις διαιτητές. Κεντρικό πρόσωπο σε μία από τις δέκα καταγγελίες είναι ο Ουκρανός διεθνής διαιτητής μπάσκετ Mykola Ambrosov, ο οποίος υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρόταση να ευνοήσει την Ούνικς Καζάν στον αγώνα με τη Μονακό, έναντι 10.000 ευρώ.

Ο Ambrosov επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης πριν από περίπου δέκα ημέρες, προσκομίζοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόσθετα στοιχεία προς υποστήριξη της καταγγελίας του.

Η πρώτη προσέγγιση και η πρόταση των 10.000 ευρώ

Στην κατάθεσή του, ο Ουκρανός διαιτητής περιγράφει πώς, λίγες ημέρες μετά τον ορισμό του για τον δεύτερο τελικό της διοργάνωσης, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον συμπατριώτη του και διαιτητή Μπόρις Ρίζικ. Η επικοινωνία, όπως αναφέρει, πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2021, ενώ ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 30 Απριλίου, στο Καζάν της Ρωσίας.

Η Μονακό είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, με αποτέλεσμα η Ούνικς Καζάν να χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη στην έδρα της για να διατηρήσει τις ελπίδες της για την κατάκτηση του τροπαίου. Προπονητής της ρωσικής ομάδας ήταν ο Δημήτρης Πρίφτης, με δύο ακόμη Έλληνες στο προπονητικό επιτελείο.

Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είχαν οριστεί οι Mykola Ambrosov, Σπύρος Γκόντας και Μιλιβόγε Γιοβτσιτς.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ambrosov, ο Ρίζικ επικοινώνησε μαζί του ζητώντας του να συμβάλει στην έκβαση του τελικού υπέρ της ρωσικής ομάδας. Κατά την ίδια καταγγελία, του ανέφερε το όνομα του Ηλία Κορομηλά και του εξήγησε ότι, εάν ευνοούσε την Ούνικς Καζάν σε πέντε έως οκτώ φάσεις, θα λάμβανε το ποσό των 10.000 ευρώ.

«Η πρόταση ήταν ξεκάθαρη. Μου ζητήθηκε να ευνοήσω μια ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό με χρηματικό αντάλλαγμα», καταγγέλλει ο Αμπρόζοφ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι απέρριψε αμέσως την πρόταση. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα περιγράφει, ο Ρίζικ τον προειδοποίησε ότι θα ακολουθούσε επικοινωνία και με τον Ηλία Κορομηλά.

Το τηλεφώνημα του Ηλία Κορομηλά, σύμφωνα με την καταγγελία

Ο Ambrosov αναφέρει ότι ο Έλληνας διαιτητής πράγματι επικοινώνησε μαζί του. Αρχικά, η συζήτηση φέρεται να είχε φιλικό χαρακτήρα, με τον Κορομηλά να τον συγχαίρει για τον ορισμό του σε έναν τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό αγώνα και να του εκφράζει την υποστήριξή του.

Στη συνέχεια, ωστόσο, η κουβέντα φέρεται να στράφηκε στον Μπόρις Ρίζικ, τον οποίο ο Κορομηλάς φέρεται να αποκάλεσε «αδελφό του», προτού επανέλθει στην πρόταση που είχε ήδη μεταφέρει ο Ουκρανός διαιτητής.

Κατά την καταγγελία, ο Κορομηλάς φέρεται να είπε:

«Σε πήρα να σου πω ότι αυτά που σου είπε ο Ρίζικ για τα 10.000 ευρώ ισχύουν. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια και θέλω να στηρίξεις τα αδέλφια μου, τους Έλληνες».

Σύμφωνα πάντα με την εκδοχή του Ambrosov, στη συνέχεια τού επισημάνθηκε ότι η αμοιβή ήταν εξασφαλισμένη και ότι το μόνο που χρειαζόταν ήταν «μια καλή διαιτησία» υπέρ της Ούνικς Καζάν.

Ο Ουκρανός διαιτητής υποστηρίζει ότι απέρριψε εκ νέου την πρόταση, τονίζοντας πως επιθυμούσε να διακριθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσα από την απόδοσή του και όχι μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας. Όπως αναφέρει, η συνομιλία ολοκληρώθηκε με τον Κορομηλά να του ζητά να εξετάσει ξανά την πρόταση.

Το αποτέλεσμα του τελικού ήταν διαφορετικό από εκείνο που, σύμφωνα με την καταγγελία, επιδιωκόταν: η Μονακό νίκησε την Ούνικς Καζάν με 83-86 και κατέκτησε το EuroCup.

Η καταγγελία, η ενημέρωση της EuroLeague και τα ερωτήματα

Ο Ambrosov υποστηρίζει ότι είχε αναφέρει το περιστατικό σχετικά σύντομα μετά τα γεγονότα. Όπως έχει καταθέσει, τον Δεκέμβριο του 2021 ενημέρωσε και τον Ρίτσαρντ Στόουκς, ο οποίος είχε θέση ευθύνης στον τομέα της διαιτησίας της EuroLeague. Κατά τον ίδιο, γνώριζε ότι ο Στόουκς διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τον Κορομηλά.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεσή του, ο Ουκρανός διαιτητής δήλωσε ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης:

«Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η καταγγελία μου αποτελεί σημαντικό μέρος των συνολικών περιστατικών της υπόθεσης»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπόθεση, το γεγονός ότι κατά την έρευνα της EuroLeague ο Κορομηλάς φέρεται να αρνήθηκε ακόμη και ότι γνώριζε τον Ambrosov. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η καταγγελία, οι δύο διαιτητές είχαν συνυπάρξει σε τέσσερις επίσημους αγώνες κατά το διάστημα 2018-2020.

Το στοιχείο της τηλεφωνικής κλήσης και οι ισχυρισμοί για την επικοινωνία

Στην πρόσφατη τοποθέτησή του ενώπιον της ελληνικής αθλητικής δικαιοσύνης, ο Ambrosov επέμεινε στην καταγγελία περί απόπειρας δωροδοκίας, καταθέτοντας επιπλέον ένα στοιχείο που, κατά τον ίδιο, ενισχύει τους ισχυρισμούς του.

Πρόκειται για καταχώριση τηλεφωνικής κλήσης μέσω εφαρμογής, με ημερομηνία 30 Απριλίου 2021 και διάρκεια 11 λεπτών και 52 δευτερολέπτων, η οποία εμφανίζεται να αφορά επικοινωνία ανάμεσα στον ίδιο και τον Ηλία Κορομηλά.

Από την πλευρά του, ο Κορομηλάς φέρεται αρχικά να είχε υποστηρίξει ότι δεν διέθετε καν τον αριθμό τηλεφώνου του Ουκρανού συναδέλφου του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπόθεση, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η κλήση ενδέχεται να πραγματοποιήθηκε κατά λάθος, επειδή είχε το κινητό του στην τσέπη.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο της αθλητικής δικαιοσύνης, με τις καταγγελίες του Ambrosov, τα στοιχεία που προσκόμισε και τις αναφερόμενες θέσεις των εμπλεκομένων να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Οι ισχυρισμοί που περιγράφονται στην καταγγελία δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη ενοχής.

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