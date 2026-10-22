«Σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ: Τι αποκάλυψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την υπόθεση των στημένων – Δεν απέκλεισε την εμπλοκή κι άλλων προσώπων

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«Σε αυτή την υπόθεση, η κατηγορία είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα. Θέλω να πω με αυτό ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από τον αθλητικό Νόμο, όπου προβλέπεται ποινή κάθειρξης μέχρι 10 χρόνια».

Η δήλωση αυτή είναι μία από τις αποκαλύψεις που έκανε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ και τις έξι συλλήψεις διαιτητών, παραγόντων και του Βαγγέλη Λιόλιου.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε, εστίασε στα sms που αποτελούν βασικό μέρος του αποδεικτικού υλικού. Ο γνωστός ποινικολόγος εκτιμά ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη στην αρχή της και ζητεί να ληφθούν μέτρα για την προστασία της αξιοπιστίας των διοργανώσεων.

Ο γνωστός δικηγόρος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις γραπτές επικοινωνίες που φέρονται να περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι αυτές μπορούν να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα στον χώρο του αθλήματος.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι ο πελάτης που εκπροσωπεί, η ΚΑΕ Μαρούσι, δεν στράφηκε με μήνυση εναντίον των προσώπων που βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με κατηγορίες. Αντίθετα, σύμφωνα με όσα αναφέρει, επέλεξε να καταθέσει καταγγελία μέσω του αρμόδιου μηχανισμού αθλητικής ακεραιότητας, από τον οποίο διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξηγεί, η ομάδα ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες, χωρίς να αναλάβει η ίδια τον ρόλο του μηνυτή.

«Οι κατηγορούμενοι δεν κλήθηκαν με απλή κλήση κατηγορουμένου, αλλά με εντάλματα σύλληψης. Το ένταλμα σύλληψης δίνει και ένα άλλο μήνυμα: ότι αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται επικίνδυνοι, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις. Μόνο όταν υπάρχει επικινδυνότητα τέλεσης άλλων αδικημάτων ή κίνδυνος διαφυγής ή φυγής, ο ανακριτής καλεί κάποιον με ένταλμα σύλληψης», εξήγησε.

«Αν με ακούν διαιτητές και παράγοντες που έχουν μπλεχτεί στις ζοφερές αυτές ιστορίες έχουν τη δυνατότητα να πάνε και να πουν την αλήθεια και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα γιατί θα έχουν ποινική ασυλία» πρόσθεσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Υπάρχουν άνθρωποι που θρυμμάτισαν την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ. Δεν μπορεί κάποιοι που θα έπρεπε να προστατεύουν το θεσμό να τον χειραγωγούν» είπε ακόμη.

Απέναντι στους ισχυρισμούς ορισμένων κατηγορουμένων περί σκευωρίας, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αντιπαράθεσε την ύπαρξη συγκεκριμένου αποδεικτικού υλικού. Κατά τον ίδιο, οι κατηγορίες έχουν συγκροτηθεί με βάση γραπτά μηνύματα, τα οποία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά για τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών.

«Ακούω ότι μιλούν για σκευωρία. Να απαντήσω στους δικηγόρους τους. Αν σε έναν δημόσιο διάλογο, υποστηρίξουν αυτά που άκουσα σήμερα περί σκευωρίας. Ποιοι έκαναν τη σκευωρία; Ο δικαστής; Η ανακρίτρια που εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης; Ή ο εισαγγελέας που άσκησε την κακουργηματική δίωξη; Ή είναι τόσο αφελείς αυτοί οι άνθρωποι, ώστε κάποιοι μάρτυρες, που μπορεί να υπάρχουν, να δημιούργησαν μια σκευωρία και να τους ξεγέλασαν; Η κατηγορία αυτή είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα», είπε.

Δεν αποκλείει και νέες κλήσεις

Ο γνωστός ποινικολόγος κάνει ακόμη λόγο για ύβρεις και απειλές.

Όπως εξηγεί, εφόσον ανακύψουν νέα δεδομένα, ο ανακριτής μπορεί να διερευνήσει τη συμμετοχή πρόσθετων προσώπων ή να προκύψει ανάγκη εξέτασης και άλλων αξιόποινων πράξεων, μέσω των αρμόδιων δικαστικών διαδικασιών.

Η σοβαρότητα των κατηγοριών οδηγεί τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο να θέσει ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Παράλληλα, ζητεί να εξεταστεί η επιβολή περιοριστικών όρων που θα εμποδίζουν όσους εμπλέκονται στην υπόθεση να ασκούν δραστηριότητες στον χώρο του μπάσκετ μέχρι την αμετάκλητη δικαστική κρίση.

Στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, επισημαίνει ότι, εφόσον αποδειχθεί σύνδεση χρημάτων με παράνομες δραστηριότητες, οι εισαγγελικές αρχές μπορούν να εξετάσουν ενδεχόμενα αδικήματα που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οσον αφορά του διαιτητές, είπε πως υπάρχουν καταγγελίες για επηρεασμό αγώνων, αποδίδοντας τις καταγγελίες αυτές σε γραπτές επικοινωνίες προσώπων.

Ο ίδιος διαψεύδει πληροφορίες που επιχειρούν να συνδέσουν με την υπόθεση παράγοντες του Ολυμπιακού ή πολιτικά πρόσωπα. Κατά τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, όσα κυκλοφορούν για τέτοιου είδους εμπλοκές δεν ανταποκρίνονται στα στοιχεία που γνωρίζει η πλευρά του Αμαρουσίου.

Για την ομάδα του Αμαρουσίου, ο δικηγόρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο για νέες νομικές ενέργειες σε βάρο της διοίκησης της ΕΟΚ εφ όσον διαπιστωθεί ότι επηρεάστηκαν αγώνες από τους οποίους έχει ζημιωθεί η δική τους ομάδα.

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